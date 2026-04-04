Analizaron oportunidades para combustibles de uso en aviación

Resumen de nota
- La Secretaría de Agricultura realizó en Argentina la 1ª Jornada de Combustibles de Aviación (SAF) para analizar la producción de cultivos oleaginosos destinados a biocarburantes.
- Argentina tiene 10 millones de hectáreas para cultivos energéticos. En 2025 superó las 200.000 hectáreas sembradas y fue el principal exportador mundial de carinata.
- Se prevé un crecimiento del 60% en 2026, consolidando al país como actor clave en exportación bajo el marco del RIGI y proyectos de innovación como Biojet para descarbonizar.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación organizó la 1ª Jornada de Combustibles de Nueva Generación para Aviación (SAF) en donde se abordaron las oportunidades de producción de cultivos oleaginosos alternativos en la Argentina para abastecer a la industria de biocarburantes especializados y que se perfilan como una alternativa productiva para varias zonas del país.
Durante la jornada se analizó el estado actual de la oferta de Camelina, Carinata, Cártamo, Colza y Acrocomia, así como también las oportunidades para su industrialización y características del mercado, el comportamiento agronómico, su inserción en las rotaciones agrícolas y los beneficios que aportan a éstas.
La Argentina cuenta con un potencial de 10 millones de hectáreas disponibles para producir este tipo de cultivos energéticos que aportan renta, mejorando los suelos y sobre todo son capaces de abastecer a la industria de los combustibles para aviación. Durante 2025 la superficie sembrada abocada a dichos cultivos superó las 200.000 hectáreas y en 2026 se proyecta un crecimiento del orden del 60%. Adicionalmente, en 2025 la Argentina fue el principal exportador mundial de carinata.
De manera complementaria, se abordó el actual uso del rendering de sebos y grasas animales para la producción de biocombustibles. Dicho subproducto de la industria frigorífica contribuye a la integración económica de la media res en el proceso de faena.
Especialistas expusieron sobre temas de carácter normativo, técnico-científico y comercial, incluida la referencia la innovación a través del proyecto nacional energético Biojet. Los aspectos concernientes a la producción y a la comercialización de estas materias primas emergentes fueron presentados por expertos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, productores agrícolas y empresas privadas: Nufarm, Bunge, RIS Agro, Camelina Company y Los Corralitos.
También se presentaron las oportunidades para el desarrollo de las energías renovables en el marco del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), y las capacidades que tiene la Argentina para ser un actor principal un mercado enfocado a la exportación.
Del mitin participaron, además, representantes de diversas cámaras agroindustriales, funcionarios de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación; de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; el representante del IICA en Argentina, junto a técnicos y numerosos productores interesados en la temática.