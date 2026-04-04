Analizaron oportunidades para combustibles de uso en aviación

La Argentina cuenta con un potencial de 10 millones de hectáreas disponibles para producir este tipo de cultivos energéticos que aportan renta, mejorando los suelos y sobre todo son capaces de abastecer a la industria de los combustibles para aviación. Durante 2025 la superficie sembrada abocada a dichos cultivos superó las 200.000 hectáreas y en 2026 se proyecta un crecimiento del orden del 60%. Adicionalmente, en 2025 la Argentina fue el principal exportador mundial de carinata.