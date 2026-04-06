Créditos Banco Nación: requisitos y alcance para acceder a una cuota de $853.000

Resumen de nota
- El Banco Nación otorga créditos hipotecarios UVA de hasta $400 millones dirigidos a sectores de altos ingresos, en medio de controversias por su uso por parte de funcionarios.
- La entidad financia el 75% del valor del inmueble a 30 años. Para una cuota de $853.383, se exigen ingresos netos de $3,4 millones y se permite sumar ingresos de hasta dos titulares.
- El elevado nivel de ingresos requerido restringe el acceso al crédito para la mayoría de la población, mientras el Gobierno defiende la legalidad de estas adjudicaciones.
Los préstamos hipotecarios del Banco Nación estan intencionados para familias con ingresos elevados que puedan afrontar cuotas mensuales superiores a los $800.000. Debido a este nivel de exigencia financiera, el acceso al crédito permanece limitado a un sector reducido de la población con capacidad de pago a largo plazo. La entidad financia hasta el 75% del valor de una propiedad, por lo que para acceder a una casa de $150.000.000, el crédito alcanzaría los $112.500.000, obligando al comprador a disponer del 25% restante.
Para calificar a esta financiación, el grupo familiar necesita demostrar ingresos netos cercanos a los $3.200.000 mensuales, ya que la cuota no puede representar más del 25% o 30% del salario según el perfil del cliente. Al utilizar el simulador oficial con el valor de la unidad UVA actual, el pago inicial se sitúa en un rango alto que se ajusta periódicamente por inflación.
Viviendas que se pueden comprar con una cuota de $853.000 en el Banco Nación
El Banco Nación ofrece financiamiento para propiedades de $150.000.000 mediante un crédito a 30 años que cubre el 75% del valor total, equivalente a $112.000.000. Bajo la modalidad que incluye el tope por Coeficiente de Variación Salarial (CVS), la cuota inicial se establece en $853.383. Este compromiso financiero requiere que el grupo familiar demuestre ingresos netos por $3.413.534, de los cuales el titular debe aportar al menos $1.706.767 para cumplir con los requisitos de la entidad.
En términos de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), el préstamo representa 60.315,9 UVAs, con una cuota mensual de 459,58 UVAs calculada a un precio unitario de $1.856,89. Respecto a las tasas de interés, el esquema presenta una Tasa Nominal Anual del 6% y un Costo Financiero Total del 8,4% TNA, llegando al 8,73% TEA cuando se contempla la opción del tope salarial. Estas cifras reflejan el costo real de la operación financiera bajo las condiciones de mercado vigentes.
Existe también la posibilidad de optar por el crédito sin la cláusula de tope por CVS, lo cual reduce significativamente las exigencias iniciales. En este escenario, el pago mensual desciende a $671.497, lo que a su vez baja el nivel de ingresos necesarios a $2.685.986 para el conjunto de los solicitantes. A pesar de estos cambios en los montos en pesos y en los requisitos de entrada, la deuda total expresada en UVAs permanece idéntica a la opción anterior.
- Composición de ingresos: La entidad permite la suma de ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores, con la condición de que los titulares aporten al menos el 50% del monto total exigido.