Créditos Banco Nación: requisitos y alcance para acceder a una cuota de $853.000

Existe también la posibilidad de optar por el crédito sin la cláusula de tope por CVS, lo cual reduce significativamente las exigencias iniciales. En este escenario, el pago mensual desciende a $671.497, lo que a su vez baja el nivel de ingresos necesarios a $2.685.986 para el conjunto de los solicitantes. A pesar de estos cambios en los montos en pesos y en los requisitos de entrada, la deuda total expresada en UVAs permanece idéntica a la opción anterior.