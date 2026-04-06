El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá cubierto y volverá a bajar la temperatura

Resumen de nota
- Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
- La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
- Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
La semana comenzará con cielo cubierto, algunas lloviznas y temperaturas otoñales en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. La máxima llegaría a los 18 °C. Las condiciones podrían mejorar a partir de mañana.
El frente lluvioso que ingresó el sábado a la provincia continuará marcando las condiciones climáticas. La mañana se inició con cielo cubierto y algunas precipitaciones aisladas. La mínima fue de 13 °C, con una humedad del 98% y una visibilidad de poco menos de cinco kilómetros.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostienen que las lloviznas cesarían durante la mañana mientras que la temperatura subirá levemente hasta llegar al mediodía a los 16 °C. La humedad se mantendrá en el 99% y la nubosidad será del 100%.
La temperatura máxima volverá a ser de 18 °C, al igual que ayer, mientras que la humedad y la nubosidad seguirá por encima del 95%. Los vientos serán moderados y suaves, desde el sector sur.
Hacia la noche, el SMN advierte que podrían volver las precipitaciones, aunque de manera dispersa. La temperatura se contraerá hasta los 15 °C y la humedad se mantendrá en un 95%. Los vientos cambiarán y soplarán desde el oeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El pronóstico del tiempo del SMN sostiene que el cielo podría comenzar a despejarse, parcialmente, a partir del martes, con una mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C, en la primera jornada en la que no se pronostican lluvias.
Para el miércoles y el jueves se espera un descenso leve de la nubosidad, mientras que las mínimas seguirán cerca de los 15 °C y la máxima será de 22 °C. Las probabilidades de precipitaciones son bajas.
A partir del viernes y el sábado podría ingresar un frente cálido, que llevaría las máximas a superar los 26 °C, con jornadas algo soleadas y sin precipitaciones.