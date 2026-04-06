La rivalidad entre Washington y Pekín empaña el clima pre-electoral en Brasil

La semana pasada, el mandatario brasileño lanzó un mensaje de continuidad al anunciar que repetirá fórmula con su actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, un político que en el pasado fue su rival y a quien en el último año ha alabado públicamente en más de una ocasión por el resultado de las negociaciones con Estados Unidos, que llevaron a la retirada de los aranceles.