Lula critica la división de Latinoamérica sobre Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó el “retroceso” que vive la integración en Latinoamérica, al punto de no haber podido fijar una postura común frente a la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
Lula participó de la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, junto con varios mandatarios regionales. El presidente brasileño reiteró que rechaza la operación de fuerzas estadounidenses que terminó con el derrocamiento y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Criticó en particular que la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac), creada como un contrapeso a la Organización de Estados Americanos, con fuerte influencia de Estados Unidos, no pudo consensuar una posición frente a los hechos de Venezuela, que el presidente tilda de“afrenta gravísima”.