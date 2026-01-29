Lula critica la división de Latinoamérica sobre Venezuela

Lula participó de la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, junto con varios mandatarios regionales. El presidente brasileño reiteró que rechaza la operación de fuerzas estadounidenses que terminó con el derrocamiento y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Criticó en particular que la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac), creada como un contrapeso a la Organización de Estados Americanos, con fuerte influencia de Estados Unidos, no pudo consensuar una posición frente a los hechos de Venezuela, que el presidente tilda de“afrenta gravísima”.