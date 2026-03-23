Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este fin de semana sobre la posibilidad de invasiones extranjeras y criticó la “pasividad” de las Naciones Unidas ante los conflictos en el mundo, durante un foro entre Latinoamérica y África celebrado en Bogotá. El mandatario es un fuerte crítico de los ataques de Estados Unidos en Venezuela, que llevaron a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, y de su ofensiva contra Irán, que provocó una guerra en Medio Oriente.