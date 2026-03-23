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Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula
POSTURA. Lula tiene una relación tensa con su homólogo estadounidense, Donald Trump. POSTURA. Lula tiene una relación tensa con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Hace 5 Hs

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este fin de semana sobre la posibilidad de invasiones extranjeras y criticó la “pasividad” de las Naciones Unidas ante los conflictos en el mundo, durante un foro entre Latinoamérica y África celebrado en Bogotá. El mandatario es un fuerte crítico de los ataques de Estados Unidos en Venezuela, que llevaron a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, y de su ofensiva contra Irán, que provocó una guerra en Medio Oriente.

“Nos quieren colonizar otra vez”, dijo Lula durante su discurso en la capital colombiana, sin aludir de forma específica a ningún país. “No podemos permitir que alguien pueda entrar en los asuntos y en la integridad territorial de nuestros países”, agregó Lula en su discurso en la sede de la cumbre de jefes de Estado de la Celac-África.

También dijo que está indignado con la pasividad de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y su incapacidad para terminar conflictos como los de Ucrania o Gaza. Con un golpe en la mesa, criticó las mentiras que sirven para justificar la destrucción y las guerras.

Milei redobla sus críticas a Lula y reafirma su giro comercial hacia Europa, EE.UU. y Asia

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El presidente habló recientemente sobre la necesidad de aumentar la cooperación en defensa con países como Sudáfrica ante la posibilidad de una acción extranjera contra Brasil.

Tensión

Lula tiene una relación tensa con su homólogo estadounidense, Donald Trump, aliado del ex presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado.

El mandatario dice que la acción de Washington en Venezuela “no es democrática” y ha sido crítico de sus ataques contra supuestas narcolanchas en el océano Pacífico y en el mar Caribe, que dejan más de 150 muertos desde septiembre.

Lula critica la división de Latinoamérica sobre Venezuela

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Aseguró que quieren “ser dueños” de los minerales críticos presentes en América Latina, clave para la fabricación de dispositivos tecnológicos.

El mes pasado, Estados Unidos alcanzó acuerdos con países de la región como Argentina y México, en busca de diversificar su suministro de metales críticos en un mercado ampliamente dominado por China.

Brasil posee las segundas mayores reservas mundiales de tierras raras, por detrás el gigante asiático.

Temas Estados Unidos de AméricaBrasilVenezuelaUcraniaMéxicoFranja de GazaNicolás MaduroLuiz Inácio Lula da Silva
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