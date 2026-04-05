Trump aseguró que rescataron al soldado desaparecido en Irán y que está "gravemente herido"

Resumen de nota
- Donald Trump anunció hoy el rescate de un soldado estadounidense en Irán tras un ataque a su caza F-15E. El militar fue hallado con vida, aunque se encuentra gravemente herido.
- El rescate ocurre en medio de tensiones por el estrecho de Ormuz. Trump amenazó con ataques si no se libera el paso el martes, mientras Israel intensifica su ofensiva en la región.
- La escalada bélica amenaza el comercio energético global y la estabilidad regional. El ultimátum de 48 horas marca un punto crítico que podría derivar en un conflicto internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy el rescate del tripulante que había sido reportado como desaparecido en Irán, luego de un ataque de fuerzas iraníes contra un caza F-15E Strike Eagle. Según precisó el mandatario, el militar fue localizado con vida y “está gravemente herido”.
En paralelo, Trump había instado el sábado a Irán a retomar las negociaciones o permitir la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global. La situación, sin embargo, continúa siendo tensa. Desde Teherán, las autoridades advirtieron que responderán con “ataques devastadores y continuados” contra bases estadounidenses en Medio Oriente si se producen nuevas agresiones.
El mandatario de Estados Unidos amenazó a Irán con lanzar el martes un ataque a puntos estratégicos y los instó a que "abran el estrecho de Ormuz o vivirán en el infierno".
En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó desde Tel Aviv que sus fuerzas están “aplastando” al régimen iraní, apuntando especialmente a su industria siderúrgica. “Estamos listos para la victoria”, sostuvo.
Los enfrentamientos también impactaron en otros países de la región. Kuwait fue uno de los territorios más afectados por bombardeos, mientras que Emiratos Árabes Unidos informó que logró contener un incendio tras un ataque. En Israel, más de 100 personas debieron ser hospitalizadas en las últimas 24 horas en medio de la escalada bélica con Irán y el grupo Hezbollah.