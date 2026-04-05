Trump aseguró que rescataron al soldado desaparecido en Irán y que está "gravemente herido"

Los enfrentamientos también impactaron en otros países de la región. Kuwait fue uno de los territorios más afectados por bombardeos, mientras que Emiratos Árabes Unidos informó que logró contener un incendio tras un ataque. En Israel, más de 100 personas debieron ser hospitalizadas en las últimas 24 horas en medio de la escalada bélica con Irán y el grupo Hezbollah.