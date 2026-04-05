San Martín tiene en Córdoba una chance ideal para reencontrarse con su mejor versión

Córdoba aparece en este momento como una prueba de contexto y de carácter. San Martín viajará a “La Docta”, casi sin tiempo para procesar la bronca que dejó el empate contra Chacarita, y se meterá de lleno en un cruce de eliminación directa. No hay descanso, no hay margen amplio de trabajo y tampoco demasiado espacio para detenerse en lamentos. En ese escenario, el equipo de Andrés Yllana debe afrontar el partido contra Estudiantes de Río Cuarto por los 32avos de la Copa Argentina, con la misma responsabilidad. No sólo porque un mata-mata siempre tiene un peso especial, sino porque también funcionará como una medida para evaluar cuánto puede crecer en poco tiempo.