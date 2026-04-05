La deuda que Atlético Tucumán sigue sin poder saldar

A la vez, tu goleador, dispuso de tres chances clarísimas para marcar en el complemento, todas dilapidadas. Y como este Atlético “pone un circo y le crecen los enanos”, Jaminton Campaz pareció volver de la Selección Colombia contagiado de las virtudes de Kylian Mbappé (al que enfrentó unos días antes) y Alejo Véliz, lejos de derrumbarse por el penal errado, metió un doblete en un solo partido cuando apenas llevaba marcado otros dos tantos en lo que va de 2026 (y siete cotejos sin festejar).