Atlético volvió a tropezar con su viejo problema y la racha afuera se hizo todavía más pesada

Tal como se presentó, era la noche ideal para que Atlético diera un golpe sobre la mesa y pusiera el punto final a una increíble racha de más de 14 meses sin ganar como visitante. Pero al “Decano” suelen faltarle “cinco para el peso”, y esta vez, ni la ausencia en Rosario Central de su estrella Ángel Di María, ni el tempranero penal atajado por Luis Ingolotti, ni las clarísimas ocasiones por triplicado de Leandro Díaz para sellar su doblete personal, torcieron el destino de un nuevo regreso a Tucumán con la frente marchita.