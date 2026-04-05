Bomberos de Tucumán rescataron a un niño de dos años que se encontraba solo en vía pública

Resumen de nota
- Bomberos de Tucumán rescataron este sábado a un niño de dos años que lloraba solo en calle Muñecas al 1200, tras haber quedado sin supervisión de un familiar responsable.
- Un conductor alertó a la policía al ver al menor angustiado. El niño estaba al cuidado de su tío adolescente, quien no advirtió que el pequeño había salido de la vivienda.
- El operativo finalizó cuando los efectivos localizaron a un familiar adulto para que tome la custodia. El hecho resalta la rápida acción policial ante riesgos de menores de edad.
Un niño de dos años fue asistido este sábado por la mañana por personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán, luego de ser hallado solo y llorando en la vía pública.
El hecho ocurrió cerca de las 8, cuando el conductor de un vehículo advirtió la presencia del menor, visiblemente angustiado, en el vestíbulo de una vivienda ubicada a pocos metros de la vereda. De inmediato, se dio aviso a las autoridades, que se trasladaron hasta un domicilio situado en calle Muñecas al 1200.
Tras realizar las averiguaciones correspondientes, efectivos de la Unidad Especial constataron que el niño reside en la planta alta del inmueble. Según se informó, había quedado al cuidado de su tío, también menor de edad, quien no habría advertido su ausencia.
Finalmente, los uniformados lograron contactar a un familiar mayor de edad, quien quedó a cargo de ambos menores.