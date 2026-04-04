Milei escala su pelea con Irán y recibe elogios de Trump

Resumen de nota
- Javier Milei expulsó al diplomático de Irán en Buenos Aires tras declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria. La medida busca combatir el terrorismo y el eje de inseguridad.
- La expulsión de Mohsen Tehrani responde a agravios de Teherán y a su falta de cooperación en el caso AMIA. Se da en un clima de tensión creciente por el conflicto en Medio Oriente.
- El alineamiento con EE.UU. e Israel posiciona a Argentina como socio estratégico de Trump y Netanyahu. El giro diplomático eleva la relevancia geopolítica del país en la región.
BUENOS AIRES.- El gobierno argentino recibió felicitaciones de parte del de Estados Unidos y de Israel, luego de que declarara como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y que la administración de Javier Milei declara como su aporte a la lucha contra el terrorismo.
Por medio de un comunicado emitido en la red social X, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado estadounidense calificó la medida tomada por Milei como un paso relevante en la lucha contra el terrorismo internacional y celebró la postura adoptada por la Nación argentina. “Aplaudimos las medidas adoptadas por la Administración Milei para contrarrestar el terrorismo global”, aseguraron.
El gobierno de Benjamin Netanyahu celebró la expulsión del representante diplomático de Irán. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, estimó que la medida es “valiente e inspiradora” y elogió a su incondicional aliado: “Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, es un modelo en la defensa de los valores de la libertad y la lucha contra el terrorismo”.
Milei declaró, el jueves, como persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, el encargado de negocios de Irán en Buenos Aires y lo conminó a dejar el país de inmediato.
La expulsión del máximo representante diplomático iraní en el país es el nuevo peldaño en una escalada que se acelera, a medida exacerba su alineamiento con Estados Unidos e Israel, en pleno conflicto bélico en Medio Oriente.
La Casa Rosada había declarado como “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria iraní el martes y, en las últimas horas, Teherán había condenado “enérgicamente la acción ilegal e infundada del Gobierno argentino”.
“La República Argentina ha declarado persona non grata al señor Mohsen Soltani Tehrani, consejero y encargado de negocios ad interim de la República Islámica de Irán y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”, indicó la Cancillería argentina.
La medida fue adoptada como respuesta al pronunciamiento previo de la Cancillería iraní que, según el Ejecutivo argentino, contenía acusaciones “falsas, ofensivas e improcedentes”.
La AMIA
El gobierno de Milei indicó que la controversia “se suma a la persistente negativa” de Irán “a cooperar con la justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA”. Por el ataque a la mutual judía en Buenos Aires, en 1994, los tribunales locales acusan a altos funcionarios iraníes.
Según el comunicado oficial, “Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.
El enfrentamiento entre Argentina e Irán, enmarcado en el alineamiento incondicional de la política exterior de Milei a las definiciones de Donald Trump en Estados Unidos, tuvo varios capítulos desde su asunción, a fines de 2023.
El anterior fue en enero último, cuando el Ejecutivo argentino señaló como entidad terrorista a la Fuerza Quds, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Ya entonces, el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Ismail Baghaei, había tachado a la decisión como “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político”.
El miércoles, después de que Argentina incluyera a la Guardia Revolucionaria entre las organizaciones terroristas, la cartera de Exteriores de Irán condenó la decisión y advirtió que dañaría las relaciones bilaterales.
Milei se define como “el presidente más sionista del mundo” y, sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha declarado: “Vamos a ganar”, “somos enemigos de Irán”.