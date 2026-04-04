Milei escala su pelea con Irán y recibe elogios de Trump

El gobierno de Benjamin Netanyahu celebró la expulsión del representante diplomático de Irán. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, estimó que la medida es “valiente e inspiradora” y elogió a su incondicional aliado: “Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, es un modelo en la defensa de los valores de la libertad y la lucha contra el terrorismo”.