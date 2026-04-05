Guerra en Medio Oriente: Donald Trump da 48 horas para lograr acuerdo sobre Ormuz

Los ataques estadounidenses e israelíes del sábado también alcanzaron una cementera y una terminal comercial en la frontera entre Irán e Irak, donde se reportó la muerte de una persona. También fue bombardeada una planta petroquímica, donde cinco personas murieron, según el vicegobernador de la región, Valiollah Hayati, citado por la agencia Isna. Irán, en tanto, continuó con sus ataques en el Golfo. En Baréin, la caída de restos procedentes de drones interceptados causó cuatro heridos y en Dubái dos edificios sufrieron destrozos, entre ellos el de la empresa estadounidense Oracle.