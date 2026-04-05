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Guerra en Medio Oriente: Donald Trump da 48 horas para lograr acuerdo sobre Ormuz

Amenazó a Irán con desatar un “infierno”. Bombardeos alcanzan zona de una planta nuclear iraní.

ULTIMÁTUM. Lo formuló Trump, en la plataforma Truth Social. ULTIMÁTUM. Lo formuló Trump, en la plataforma Truth Social.
Hace 1 Min

Resumen de nota

  • Donald Trump dio un ultimátum de 48 horas a Irán para acordar el desbloqueo del estrecho de Ormuz, tras ataques cerca de una planta nuclear y el aumento de la tensión bélica regional.
  • El conflicto escaló tras la muerte de Alí Jamenei en febrero. Incluye bombardeos a petroquímicas, ataques con drones y la búsqueda de un piloto estadounidense en territorio iraní.
  • La amenaza de Trump eleva el riesgo de un conflicto total con impacto directo en la economía global, dada la relevancia del estrecho para el comercio internacional de energía.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que Teherán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz o amenazó con desatar el “infierno” sobre Irán.

Trump lanzó el ultimátum después de un ataque cerca de una planta nuclear iraní que causó evacuaciones. La república islámica anunció nuevas represalias, al tiempo que el ejército de Israel dijo que detectó un nuevo lanzamiento de misiles desde Yemen.

La guerra estalló el 28 de febrero, con unos ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán que mataron al guía supremo Alí Jamenei y que desencadenaron una campaña de bombardeos de la república islámica en Oriente Medio, que han tenido repercusiones en la economía global. “Recuerden cuando le di a Irán diez días para HACER UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

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“El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, dijo el presidente, y añadió: “¡Gloria a DIOS!”.

El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

“Se les abrirán las puertas del infierno”, añadió, en alusión a lo dicho por el mandatario estadounidense.

“¡Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de manera deficiente y poco sensata, han sido eliminados, junto con mucho más, con este ataque masivo en Teherán!”, escribió Trump más tarde. Junto con el mensaje, publicó en su plataforma Truth Social un video con explosiones nocturnas sobre una ciudad, pero sin precisar cuándo ocurrió la acción militar.

Bombardeos contra infraestructuras

Los ataques estadounidenses e israelíes del sábado también alcanzaron una cementera y una terminal comercial en la frontera entre Irán e Irak, donde se reportó la muerte de una persona. También fue bombardeada una planta petroquímica, donde cinco personas murieron, según el vicegobernador de la región, Valiollah Hayati, citado por la agencia Isna. Irán, en tanto, continuó con sus ataques en el Golfo. En Baréin, la caída de restos procedentes de drones interceptados causó cuatro heridos y en Dubái dos edificios sufrieron destrozos, entre ellos el de la empresa estadounidense Oracle.

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Búsqueda del piloto

Entre tanto, sigue la carrera entre Estados Unidos e Irán por encontrar a un aviador estadounidense después de que un caza se estrellara en el suroeste de Irán. Teherán dijo haber derribado un avión de guerra F-15 y medios norteamericanos reportaron que fuerzas especiales de Estados Unidos habían rescatado uno de los dos tripulantes, con el otro aún desaparecido. El ejército de Irán también afirmó haber derribado un avión de ataque terrestre estadounidense A-10 en el Golfo.

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