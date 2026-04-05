¿Cómo es el ritual con sal del primer domingo del mes para atraer dinero? El método que es tendencia

Por último, la sal también se vincula con la prosperidad. En muchos rituales, se la considera un “catalizador” que ayuda a atraer nuevas oportunidades, ya que al limpiar lo negativo se abre paso a lo nuevo. De este modo, su presencia en prácticas como el ritual del primer domingo del mes responde a una lógica simbólica: dejar atrás lo que estanca y dar lugar a la abundancia.