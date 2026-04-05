¿Cómo es el ritual con sal del primer domingo del mes para atraer dinero? El método que es tendencia

Resumen de nota
- Personas en todo el país realizan el ritual de la sal el primer domingo de cada mes en sus hogares para atraer dinero y abundancia, siguiendo una tendencia viral de redes sociales.
- El método utiliza sal marina para limpiar energías negativas. Se basa en tradiciones ancestrales y el Feng Shui, donde este mineral actúa como un purificador de ambientes y personas.
- Esta práctica crece como herramienta emocional para ordenar intenciones y renovar ciclos. Su auge refleja el interés social por métodos simbólicos que busquen mejorar la economía.
Cada vez más personas buscan rituales simples para atraer prosperidad y mejorar su economía, y uno en particular ganó popularidad en redes sociales por su facilidad y simbolismo. Se trata del ritual con sal que se realiza el primer domingo del mes, una práctica que muchos adoptan como una forma de renovar energías y abrir caminos hacia la abundancia.
Aunque no tiene base científica, este método se apoya en creencias ancestrales que vinculan a la sal con la limpieza energética y la protección. Paso a paso, cómo se hace este ritual que se volvió tendencia y por qué cada vez más personas lo incorporan a su rutina mensual.
¿Qué simboliza la sal en los rituales de abundancia y protección?
A lo largo de la historia, la sal fue considerada un elemento con fuerte carga simbólica en distintas culturas y tradiciones espirituales. Su uso en rituales no es casual: se la asocia principalmente con la purificación, la protección y el equilibrio energético.
En el plano simbólico, la sal es vista como un “limpiador energético”. Según creencias ancestrales, tiene la capacidad de absorber energías negativas o densas: actua como una especie de esponja que ayuda a limpiar tanto espacios como personas.
Esta idea también aparece en rituales modernos, donde se la utiliza para liberar bloqueos, dejar atrás miedos o tensiones y generar un entorno más armónico.Además, se le atribuye un rol protector.
En distintas tradiciones, desde prácticas esotéricas hasta corrientes como el Feng Shui, la sal se emplea para crear barreras simbólicas contra influencias negativas y favorecer la circulación de energías positivas. Por eso, es común encontrarla en entradas de casas, rincones o incluso debajo de la cama, como forma de resguardar el ambiente.
Por último, la sal también se vincula con la prosperidad. En muchos rituales, se la considera un “catalizador” que ayuda a atraer nuevas oportunidades, ya que al limpiar lo negativo se abre paso a lo nuevo. De este modo, su presencia en prácticas como el ritual del primer domingo del mes responde a una lógica simbólica: dejar atrás lo que estanca y dar lugar a la abundancia.
Aunque estas prácticas no tienen respaldo científico, su vigencia se explica por su valor cultural y emocional, ya que muchas personas encuentran en ellas una forma de ordenar intenciones, renovar energías y comenzar nuevos ciclos.
Cómo hacer el ritual con sal del primer domingo del mes para atraer riqueza y dinero
Para llevar adelante este ritual, el primer paso es elegir sal de buena calidad, preferentemente marina, valorada por sus propiedades purificadoras. Luego, seguir los siguientes pasos:
- Colocar la sal en un recipiente, como un plato decorativo o una bandeja.
- Preparar un entorno sereno, ventilando o sahumando el espacio.
Concentrarse para transmitirle a la sal intenciones positivas.
- Distribuir pequeñas porciones en puntos clave del hogar, como la entrada principal, el área laboral o el dormitorio.
- Dedicar unos minutos a la meditación, enfocándose en los propósitos del mes.
- Encender una vela amarilla o dorada y contemplar su luz mientras se proyectan deseos y objetivos.