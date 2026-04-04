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Rituales de Semana Santa: cómo renovar energías y atraer abundancia durante el mes

Durante la Semana Santa, muchas personas realizan rituales para renovar energías, atraer abundancia y comenzar un nuevo ciclo con equilibrio.

Rituales de Semana Santa: cómo renovar energías y atraer abundancia durante el mes Rituales de Semana Santa: cómo renovar energías y atraer abundancia durante el mes El Cronista
Por LA GACETA 04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Ciudadanos realizan rituales de renovación energética y abundancia durante Semana Santa en Argentina para cerrar ciclos y atraer prosperidad mediante tradiciones espirituales.
  • Las prácticas incluyen el baño de 'oro líquido' y la siembra de deseos con canela y miel, buscando armonizar cuerpo y mente más allá del significado estrictamente religioso.
  • Estas costumbres ganan popularidad como herramientas de bienestar personal, marcando una tendencia de búsqueda de equilibrio emocional y financiero para el resto del año.
Resumen generado con IA

En el marco de la Semana Santa, una celebración cargada de simbolismo espiritual y tradiciones, muchas personas aprovechan estos días para realizar rituales orientados a la renovación energética y la atracción de abundancia. Más allá de su sentido religioso, este período también es interpretado como una oportunidad para cerrar ciclos, soltar lo negativo y abrirse a nuevas etapas.

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En ese contexto, distintos rituales sencillos —que combinan elementos como el agua, las velas y la intención— ganaron popularidad por su promesa de armonizar el cuerpo y la mente. De qué se tratan estas prácticas, cuándo realizarlas y qué significado tienen en esta época del año.

Ritual de Semana Santa: cómo renovar energías y atraer abundancia durante el mes

El Baño de "Oro Líquido" del Sábado de Gloria (Apertura de Caminos)

El sábado es el día de la espera y la transformación. Este ritual personal sirve para sintonizar tu propia energía con la frecuencia del éxito.

  • Herví un litro de agua con tres cáscaras de naranja (color del sol y el dinero) y una rama de canela.
  • Una vez que el agua esté tibia, colala y agregale una cucharadita de miel.
  • Después de tu ducha habitual, tirá la preparación desde los hombros hacia abajo (nunca en la cabeza).
  • No te seques con toalla; dejá que el agua se absorba sola mientras visualizás ese proyecto o ingreso de dinero que necesitás para este abril.

La resurrección es sinónimo de nuevos comienzos. Este ritual de "siembra" simbólica es ideal para concretar metas.

  • Tomá un huevo (puede ser de chocolate o uno real vacío y decorado) y escribí en un papelito muy pequeño una sola palabra que represente tu deseo (ej: "Ascenso", "Viaje", "Casa").
  • Colocá el papel dentro del huevo o debajo de él si es de chocolate.
  • Antes de consumirlo o romperlo, encendé una vela blanca y agradecé como si el deseo ya fuera una realidad.
  • Enterrá el papelito en una maceta con una planta que tenga vida (preferentemente que crezca hacia arriba) para que tu deseo crezca con ella durante todo el otoño.
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