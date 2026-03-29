Velas de miel: el ritual esotérico que gana adeptos para atraer abundancia y armonía

En tiempos donde lo espiritual y lo cotidiano se entrelazan cada vez más, las velas de miel se consolidan como uno de los elementos esotéricos más elegidos por quienes buscan atraer prosperidad, mejorar vínculos y equilibrar su energía personal. Su popularidad crece tanto en prácticas individuales como en rituales compartidos, especialmente por su simbolismo ligado a la dulzura y la abundancia.