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Velas de miel: el ritual esotérico que gana adeptos para atraer abundancia y armonía

Su popularidad crece tanto en prácticas individuales como en rituales compartidos.

Velas de miel: el ritual esotérico que gana adeptos para atraer abundancia y armonía
Hace 47 Min

En tiempos donde lo espiritual y lo cotidiano se entrelazan cada vez más, las velas de miel se consolidan como uno de los elementos esotéricos más elegidos por quienes buscan atraer prosperidad, mejorar vínculos y equilibrar su energía personal. Su popularidad crece tanto en prácticas individuales como en rituales compartidos, especialmente por su simbolismo ligado a la dulzura y la abundancia.

Un símbolo de dulzura y prosperidad

La miel, considerada desde la antigüedad como un “oro líquido”, representa riqueza, fertilidad y bienestar. En el plano esotérico, esta cualidad se traslada a las velas elaboradas con este ingrediente, que funcionan como canalizadores de energía positiva. Su uso apunta principalmente a “endulzar” situaciones: desde conflictos personales hasta bloqueos económicos.

Especialistas en prácticas energéticas sostienen que estas velas no solo buscan atraer dinero o éxito, sino también generar un entorno más armonioso, tanto en el hogar como en las relaciones afectivas.

Para qué se utilizan

Entre los usos más extendidos, se destacan:

Atracción de abundancia y dinero: se encienden con la intención de abrir caminos laborales, mejorar ingresos y favorecer la buena suerte.

  • Endulzamiento de relaciones: ayudan a suavizar tensiones, calmar discusiones y promover vínculos más empáticos.
  • Armonización del entorno: se utilizan para limpiar energías negativas y generar un clima de bienestar general.
  • Trabajo de amor propio: el ritual comienza por la conexión interna, proyectando luego esa energía hacia los demás.

Día 11: vinculado a la intuición, la espiritualidad y los nuevos comienzos. Es ideal para iniciar procesos, pedir protección o clarificar objetivos.

Día 22: asociado a la concreción y la materialización de metas a largo plazo. Se utiliza para cerrar ciclos, consolidar proyectos y atraer éxito sostenido.

Cómo realizar el ritual

Para potenciar el efecto de la vela de miel, se recomienda seguir algunos pasos sencillos:

  • Encenderla con un cerillo de madera, evitando encendedores.
  • Buscar un ambiente tranquilo, sin interrupciones.
  • Agradecer previamente por lo que se tiene.
  • Visualizar con claridad la intención, ya sea económica, emocional o espiritual.
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