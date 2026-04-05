El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

Resumen de nota
- Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
- La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
- Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
El frente lluvioso que se instaló en las últimas horas sobre la región continuará provocando precipitaciones sobre Tucumán, que además transitará los primeros descensos de la temperatura, desde el inicio del otoño. Según el pronóstico del tiempo, para este domingo de Pascua se espera una máxima de 18 °C, al menos 10 °C menos que los registrados durante el cierre de la semana pasada.
El domingo comenzó con lluvias dispersas en buena parte de la provincia, mientras que la temperatura mínima registrada fue de 14 °C, mientras que la humedad fue del 95% y la visibilidad estuvo reducida a poco más de cinco kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las precipitaciones cesarían antes del mediodía y que el cielo se mantendrá completamente cubierto. La temperatura promediará los 16 °C, con una humedad que seguirá por encima del 90%. Los vientos serán leves del sector sudeste.
La máxima de 18 °C se alcanzará durante la tarde, al tiempo que el cielo continuará cubierto y la amenaza de lluvias será latente. Los vientos seguirán siendo leves desde el sudeste y la humedad se sostendrá por encima del 95%.
Para la noche se esperan condiciones similares, con una térmica de 15 °C, cielo cubierto y no se descartan algunas lluvias a partir de la medianoche.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El pronóstico del tiempo del SMN sostiene que la semana comenzará inestable, con lluvias aisladas por la mañana y posibles tormentas por la tarde. El cielo permanecerá cubierto y la mínima será de 15 °C y la máxima de 18 °C.
El cielo podría comenzar a despejarse, parcialmente, a partir del martes, con una mínima de 14 °C y una máxima de 22 °C, en la primera jornada en la que no se pronostican lluvias.
Para el miércoles y el jueves se espera un descenso leve de la nubosidad, mientras que las mínimas seguirán cerca de los 15 °C y la máxima será de 22 °C.
A partir del viernes y el sábado podría ingresar un frente cálido, que llevaría las máximas a superar los 26 °C, con jornadas algo soleadas y sin precipitaciones.