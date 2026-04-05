El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

El frente lluvioso que se instaló en las últimas horas sobre la región continuará provocando precipitaciones sobre Tucumán, que además transitará los primeros descensos de la temperatura, desde el inicio del otoño. Según el pronóstico del tiempo, para este domingo de Pascua se espera una máxima de 18 °C, al menos 10 °C menos que los registrados durante el cierre de la semana pasada.