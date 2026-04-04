Por la tormenta, el show de Tan Biónica en Tucumán fue reprogramado para este domingo 5 de abril

Resumen de nota
- La producción de Tan Biónica interrumpió el show en el Club Central Córdoba de Tucumán este sábado por la noche, debido a un fuerte temporal y para preservar la seguridad.
- La medida se tomó ante la alerta amarilla por tormentas y granizo en la zona. Los organizadores evalúan el clima para decidir si el espectáculo continúa según lo previsto.
- Se espera información oficial sobre la reprogramación del evento y la validez de las entradas. El impacto afecta a miles de fans que aguardaban el regreso de la banda a la provincia.
El show de Tan Biónica en Tucumán, que estaba previsto para esta noche a las 22 en el Club Central Córdoba, fue reprogramado debido al fuerte temporal que afecta a la provincia.
Con el objetivo de proteger la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, la producción informó que el espectáculo se realizará finalmente este domingo 5 de abril a las 20 y detalló que las entradas adquiridas son válidas para esta nueva fecha.
Tan Biónica en Tucumán
La presentación marcará el regreso de la banda, liderada por Chano Moreno Charpentier, después de más de una década sin presentarse en la provincia y tras un largo parate que se extendió hasta 2023.
El show, de aproximadamente dos horas, propone un recorrido que cruza distintas etapas del grupo: desde los clásicos de “Obsesionario” y “Canciones del Huracán” hasta los temas más recientes de “El Encuentro”. También hay versiones acústicas y momentos íntimos donde el cantante comparte historias personales detrás de sus letras.
En los primeros shows de la gira, Chano dejó ver su costado más vulnerable, con intervenciones cargadas de emoción que resignifican muchas de sus canciones.
Como novedad, el recital en Tucumán incorporará el “Agente Biónico Evolucionado”, un asistente basado en inteligencia artificial diseñado para mejorar la experiencia del público en tiempo real.