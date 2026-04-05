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Tan Biónica, la lluvia y una cita pendiente en Tucumán

El esperado regreso de la banda se suspendió por el clima, pero dejó intacta la emoción de miles de fans.

ESPERANZAS BAJO LA LLUVIA. Cuando comenzaron a caer las primeras gotas la gente se cubrió pero tenía la energía intacta para el show. ESPERANZAS BAJO LA LLUVIA. Cuando comenzaron a caer las primeras gotas la gente se cubrió pero tenía la energía intacta para el show.
Hace 23 Hs

Resumen de nota

  • Tan Biónica suspendió su show este sábado en el Club Central Córdoba de Tucumán debido a las intensas lluvias. El recital se reprogramó para el domingo a las 20 en el mismo lugar.
  • Tras 11 años de ausencia, miles de fans aguardaban el inicio bajo el agua. Ante el anegamiento del predio y por seguridad, la banda confirmó la nueva fecha mediante un video oficial.
  • La postergación mantiene en vilo a seguidores que esperaron más de una década. Se espera que el clima permita concretar este hito histórico para la cultura y la música en Tucumán.
Resumen generado con IA

El regreso de Tan Biónica a Tucumán no era un show más. Después de más de una década sin pisar la provincia, la banda llegaba con una gira cargada de nostalgia, hits y una promesa implícita: volver a cantar esas canciones que marcaron a toda una generación. Y eso se sentía desde antes de que sonara la primera nota.

A las 18, cuando se abrieron las puertas del Club Central Córdoba, la escena ya estaba en movimiento. Dos accesos organizaban el ingreso: uno por avenida Alem y otro por la zona de Bolívar. Desde afuera, la fila era una postal diversa: grupos de amigas, parejas, familias completas. No había una única edad para ser fan.

A las 19, el ingreso era constante. Había ansiedad, pero también una energía compartida, como si todos supieran que estaban por vivir algo esperado durante años.

Camila Juárez (22) y Sofía Ledesma (23), amigas que viajaron desde Tafí Viejo, lo resumieron sin vueltas: “Esperamos todo. Yo crecí con estas canciones”, dijo Camila. “Y que Chano esté bien, eso también importa. Es un regreso de verdad”, agregó Sofía.

La misma emoción

Un poco más adelante, Marta Salazar (48) acompañaba a su sobrina Valentina (16), y entre las dos se tejía otra forma de vínculo con la banda. “Es lindo compartir esto con ella. Yo los escuchaba antes”, contó Marta. “Para mí es la primera vez, pero siento que los conozco de siempre”, sumó Valentina.

También estaban Tomás Roldán (17) y Lautaro Díaz (17), que habían llegado temprano para ubicarse cerca del escenario. “Tiene que ser el mejor show del año”, dijo Tomás. “Después de tanto tiempo, sí o sí”, cerró su amigo.

Dentro del predio, el escenario se imponía: grande, sólido, preparado para una noche que prometía ser histórica. Todo parecía listo para recibir a la banda tras 11 años.

Cuando cambió el clima

La tarde empezó a caer y el cielo fue perdiendo color. A las 19.30, una brisa fresca cruzó el predio. Al principio, alivio. Después, señal.

A las 20, comenzaron a caer las primeras gotas. Grandes, espaciadas. La reacción fue inmediata: capitas, paraguas, mochilas cubiertas. Nadie se movía. La energía seguía intacta.

Pero la lluvia avanzó.

Media hora después, el agua caía con fuerza. El campo VIP empezó a encharcarse. Las capas ya no alcanzaban, el frío se sentía, el piso se volvía incómodo. Y las caras empezaron a cambiar.

Carolina Pérez (37), que estaba con su pareja Diego Acosta (39), lo expresó con una mezcla de humor y resignación: “Si arranca, nos quedamos igual… pero así está difícil”.

Lo que nadie quería

A las 20.30, la incertidumbre dominaba el lugar. Miradas al cielo, al escenario, a los costados. Hasta que la pantalla se encendió.

El mensaje fue claro: el show quedaba momentáneamente suspendido por razones climáticas.

El silencio fue inmediato.

Minutos después de las 21, la confirmación empezó a circular entre policías y personal de seguridad: el recital se reprogramaba para el día siguiente.

Expectativas

Las salidas se organizaron, aunque con desconcierto. Afuera, los accesos estaban controlados y el mensaje se repetía: domingo, mismo lugar, 20 horas.

Más tarde, la banda lo confirmó con un video: la invitación seguía en pie.

La gente se retiró entre resignación y expectativa. No hubo show, pero tampoco hubo cierre.

Quedó algo en el aire.

La historia sigue

Porque si algo dejó esa noche fue una sensación compartida: la historia no terminó, quedó en pausa. Como una canción que se corta antes del estribillo.

Y Tucumán, que esperó 11 años, ahora espera un día más.

La emoción sigue ahí, lista para volver a encenderse cuando finalmente Tan Biónica suene bajo la luna tucumana.

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