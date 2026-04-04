Irán ofrece recompensa por el piloto de un caza estadounidense abatido

Resumen de nota
- Irán ofrece recompensas tras derribar ayer un caza F-15E de EE.UU. en su territorio. Washington rescató a un tripulante, pero busca al segundo en plena escalada bélica regional.
- El suceso ocurre tras el inicio de la guerra el 28 de febrero. Irán instó a civiles a capturar al piloto restante, mientras Trump ordena destruir infraestructura clave iraní.
- Este hito bélico agrava la crisis en Medio Oriente y afecta la economía global. Se anticipa un endurecimiento de los ataques contra la capacidad industrial y energética de Irán.
WASHINGTON, Estados Unidos.- Un avión de combate estadounidense fue derribado en Irán y las autoridades instaron a la población a buscar a los pilotos, con el ofrecimiento de una recompensa para el que lo encuentre. Estados Unidos, por su parte, puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate y consiguió recuperar a uno de los dos tripulantes de la aeronave.
Axios y CBS News, citando fuentes no identificadas, informaron tras el rescate de uno de los tripulantes, continuaba la búsqueda del otro.
El avión derribado es un caza F-15E Strike, que lleva una tripulación compuesta por un piloto y un oficial de sistemas de armas en el asiento trasero.
Irán informó que el caza estadounidense sobrevolaba su territorio. Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente Donald Trump “fue informado” de la situación.
El Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares en Medio Oriente, no dio información sobre el incidente, pero varios medios, entre ellos el diario “New York Times”, lo confirmaron citando fuentes militares estadounidenses e israelíes.
El derribo es el primero de este tipo desde que el 28 de febrero el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán desató una guerra regional que afecta también a la economía mundial.
“Las fuerzas militares han lanzado una operación de búsqueda para encontrar al piloto del caza estadounidense alcanzado” ayer, señaló la agencia de noticias Fars, y agregó que podría haber caído en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad.
En la televisión oficial iraní, se anunció a los habitantes de la zona que “si capturan vivos al piloto o pilotos enemigos y los entregan a las fuerzas policiales y militares, recibirán una valiosa recompensa y una bonificación”.
“Lágrimas”
La de ayer fue otra jornada de bombardeos que afectaron a Israel, Irán y los países del Golfo.
En el norte de la capital iraní se oyeron grandes explosiones, según un periodista de la agencia AFP. Israel anunció más tarde haber lanzado una “ola de ataques a gran escala” en Teherán. Y en territorio israelí el ejército activó las defensas aéreas ante una nueva andanada de misiles procedentes de Irán.
Trump aseguró en Truth Social que su ejército “ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán”. También amenazó con destruir puentes, después de que Estados Unidos atacara el puente más alto de Irán, situado en Karaj, al oeste de Teherán y del que solo quedan en pie dos pilares principales. La potencia de las explosiones logró fracturarlo por la mitad.
“Hemos trabajado duro para juntar esos elementos, hemos derramado lágrimas”, contó Roozbeh Yazdi en el lugar de las obras, adonde fue movilizado un equipo de 700 personas.
Además de los puentes, Trump también tiene en la mira las centrales eléctricas, lo cual dejaría a los habitantes prácticamente sin ninguna solución energética, según un habitante de Teherán.
“No, no tenemos alternativa. Yo tengo una batería externa, y eso es todo”, comentó el operador de bolsa de 30 años.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró, en tanto, que el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán se ha visto afectada por los bombardeos. A principios de esta semana las dos plantas de acero más grandes de Irán anunciaron el cese de su actividad por los bombardeos estadounidenses e israelíes.