Irán ofrece recompensa por el piloto de un caza estadounidense abatido

WASHINGTON, Estados Unidos.- Un avión de combate estadounidense fue derribado en Irán y las autoridades instaron a la población a buscar a los pilotos, con el ofrecimiento de una recompensa para el que lo encuentre. Estados Unidos, por su parte, puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate y consiguió recuperar a uno de los dos tripulantes de la aeronave.