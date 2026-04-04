El Encargado de Negocios de Irán se fue del país tras ser declarado "persona non grata" por el Gobierno argentino

En paralelo, a comienzos de marzo, la Casa Rosada ya había dispuesto elevar el nivel de seguridad a “Alto” e implementar un protocolo especial para resguardar objetivos sensibles en el país. La medida, coordinada por la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, incluyó la custodia permanente de la comunidad judía y de sedes diplomáticas de los países involucrados en el conflicto.