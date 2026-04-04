Mirá el 1x1 del empate entre San Martín de Tucumán y Chacarita

Resumen de nota
- San Martín de Tucumán empató 1-1 ante Chacarita en La Ciudadela por la fecha 8 de la Primera Nacional, con goles de Diego Diellos y Tomás Pérez en un duelo de rendimientos mixtos.
- El local abrió el marcador mediante Diellos tras una asistencia de Cisnero, pero no sostuvo la ventaja. El equipo mostró altibajos y debutaron juveniles como Arfaras y Pons.
- El empate frena el ascenso del 'Santo' en la tabla, aunque consolida la racha goleadora de Diellos. El técnico deberá ajustar la generación de juego para los próximos compromisos.
San Martín empató 1-1 frente a Chacarita en La Ciudadela por la fecha 8 de la Primera Nacional. Diego Diellos anotó el gol del "Santo", mientras que Tomás Pérez marcó la igualdad.
Darío Sand (5)
No tuvo demasiadas intervenciones. Se mostró correcto cada vez que le tocó salir y, pese a una buena atajada, no pudo hacer nada en el gol de Pérez para Chacarita.
Víctor Salazar (5)
Se mostró firme en la marca y pasó al ataque con proyección, pero con el correr de los minutos fue bajando su rendimiento. Estuvo al borde de la expulsión por reiteración de faltas.
Guillermo Rodríguez (6)
Le tocó reemplazar al suspendido Ezequiel Parnisari y cumplió con creces. Estuvo correcto en la marca y en la distribución de la pelota, aunque no pudo hacer demasiado en la jugada del gol del empate.
Nicolás Ferreyra (6)
Estuvo certero en el juego aéreo e intentó aportar en la salida limpia del equipo. Se anticipó en varias jugadas y también buscó llevar peligro en ataque durante los últimos minutos.
Lucas Diarte (5)
No se proyectó tanto en ataque como en otros partidos y se enfocó más en la marca. El desarrollo del encuentro le exigió esa tarea y eso se notó.
Laureano Rodríguez (5)
Arrancó con un nivel alto en la distribución y en la recepción de la pelota, pero le costó en la generación de juego y eso terminó sintiéndose. No fue uno de sus mejores partidos.
Kevin López (5)
Era el encargado de conducir la generación de juego, pero estuvo bien contenido. El juego de San Martín no pasó por sus pies y eso se sintió. Fue bien neutralizado por el mediocampo de Chacarita.
Nicolás Castro (4)
Tuvo poca incidencia en el desarrollo del partido. Intentó controlar algunas pelotas, aunque varias se le fueron largas.
Alan Cisnero (6)
Buscó ser la carta más incisiva de San Martín. Cambió de banda y desde allí logró asistir a Diego Diellos en la apertura del marcador.
Luca Arfaras (5)
Tuvo su debut como titular con la camiseta de San Martín y fue de mayor a menor. Mostró asociaciones interesantes y rapidez para controlar la pelota.
Diego Diellos (6)
Marcó su segundo gol consecutivo con la camiseta de San Martín. Atraviesa una buena racha de cara al arco y aprovechó la chance más clara que tuvo. Demostró que puede seguir peleando por un lugar entre los titulares.
Santiago Briñone (-)
Volvió a sumar minutos después de la luxación en el hombro y se lo notó falto de ritmo futbolístico.
Matías García (-)
Por momentos intentó hacerse cargo del equipo y mostró voluntad para cambiar el rumbo del partido.
Luciano Ferreyra (-)
Contó con algunas situaciones en ataque y mostró decisión para ir en busca de la remontada.
Facundo Pons (-)
Tuvo su debut con la camiseta del Santo, pero no estuvo lúcido con la pelota en los pies.
Jorge Juárez (-)
Ingresó sobre el final y contó con muy pocos minutos en cancha como para ser evaluado.