San Martín unió a Mercedes Sosa y Malvinas en una previa que emocionó a todos los hinchas

Mientras algunos hinchas de San Martín buscaban su lugar en las plateas y la tarde empezaba a encaminarse hacia el partido contra Chacarita, en La Ciudadela se vivió una previa distinta, de esas que exceden al fútbol y permanecen mucho después del inicio del partido. En una semana en la que el nombre de Mercedes Sosa volvió a ocupar el centro de la escena por los insultos y agravios que generaron repudio en Tucumán, el club decidió rendirle homenaje en una ceremonia que se unió con otro momento de profundo significado: el reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas. Así, en una misma escena, se abrazaron dos símbolos sensibles para la memoria tucumana.