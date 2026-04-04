San Martín unió a Mercedes Sosa y Malvinas en una previa que emocionó a todos los hinchas

Resumen de nota
- San Martín de Tucumán homenajeó a Mercedes Sosa y veteranos de Malvinas en La Ciudadela este sábado ante Chacarita para reivindicar la memoria tucumana tras recientes agravios.
- Tras insultos públicos a la artista, el club unió su legado con el reconocimiento a 15 excombatientes. Hubo videos de "La Negra" y los veteranos entraron al campo con el plantel.
- El acto consolidó al estadio como espacio de memoria colectiva. Esta unión de símbolos culturales y patrióticos refuerza la identidad local y el proceso de "malvinización" social.
Mientras algunos hinchas de San Martín buscaban su lugar en las plateas y la tarde empezaba a encaminarse hacia el partido contra Chacarita, en La Ciudadela se vivió una previa distinta, de esas que exceden al fútbol y permanecen mucho después del inicio del partido. En una semana en la que el nombre de Mercedes Sosa volvió a ocupar el centro de la escena por los insultos y agravios que generaron repudio en Tucumán, el club decidió rendirle homenaje en una ceremonia que se unió con otro momento de profundo significado: el reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas. Así, en una misma escena, se abrazaron dos símbolos sensibles para la memoria tucumana.
En la pantalla del estadio comenzaron a proyectarse imágenes de Mercedes Sosa interpretando algunos de sus temas más reconocidos. Sonaron fragmentos de “Gracias a la vida” y “Solo le pido a Dios”, canciones que por sí solas ya cargan una sensibilidad especial, y en uno de los videos también apareció junto a Charly García. Pero mientras la voz de “La Negra” envolvía el estadio, sobre el campo de juego avanzaban los combatientes de Malvinas junto a familiares y allegados de la artista.
Ellos portaban una bandera con una frase que resumía el sentido del momento: “Mercedes Sosa es tucumana, la respetemos”. La organización del homenaje contó con gestiones de Gerónimo García Mirkin, junto a Nery Nieto y Silvio Pedescoll, quienes participaron en representación de la comisión directiva de San Martín. Por parte de la familia participaron “Coqui” Sosa, sobrino de la cantora; Tahiel Sosa, sobrino nieto; y Daniel Juárez, amigo de la familia.
La emoción no tardó en bajar de las tribunas. Hubo aplausos cerrados, prolongados y sentidos. Luego llegó uno de los momentos más conmovedores de la tarde: el minuto de silencio por los caídos en Malvinas. Todo el estadio se puso de pie. Por un instante, La Ciudadela dejó de ser solamente una cancha y se transformó en un espacio de memoria. No hubo apuro ni ansiedad de partido. Hubo respeto y recogimiento.
Según la nómina del reconocimiento, participaron 15 veteranos: Juan Alberto Felipe, Miguel Antonio Ledesma, Miguel Ángel Amaya, Juan Enrique Miranda, Miguel Ángel Guerrero, Hernán Walter Chiple, Juan Carlos Quiroz, Ramón Antonio Fernández, Víctor Manuel Herrera, Julio César Torres, José Molina, Alejandro Cruz, Miguel Amado, Sergio Soraire y Carlos Tapia. En la salida de los jugadores, ellos y los representantes de la familia de Mercedes Sosa se ubicaron a ambos lados del ingreso y acompañaron al plantel en su camino hacia el campo. Después llegó la foto formal.
Allí, Darío Sand recibió la gorra de uno de los ex combatientes y se la colocó como una señal de respeto. Más tarde, terminado el minuto de silencio, los futbolistas de San Martín volvieron a acercarse a los veteranos para aplaudirlos.
Uno de los testimonios que mejor resumió lo vivido fue el de Quiroz. “Este año, y en particular este partido, fue diferente a todos los anteriores, porque salimos a la cancha junto con el equipo. Entramos con el plantel profesional, llevando nuestra bandera, y hasta nos sacamos la foto principal con ellos al lado. Fue un momento muy emotivo, con abrazos de los jugadores, el aplauso de la gente y un clima realmente especial”, expresó en diálogo con LA GACETA.
Luego agregó una frase que reflejó el impacto que le provocó el reconocimiento. “Con el paso de los años, pareciera que la gente siente cada vez más la causa Malvinas. Nos reconocen, nos aplauden y vemos personas que se emocionan hasta las lágrimas. Y nosotros, por supuesto, también”, sostuvo.
Los verdaderos héroes
Quiroz también explicó por qué estos gestos conservan tanto valor con el paso del tiempo. “Estos homenajes nos hacen bien. Son una caricia al alma y nos hacen sentir que nada fue en vano, que la gente no se olvidó, a pesar de que pasaron 44 años”, remarcó Quiroz y dejó una reflexión final que terminó de darle sentido a toda la escena vivida en La Ciudadela. “Siempre decimos que estas acciones de malvinizar no son solo por nosotros, sino también por los 649 compañeros que quedaron en Malvinas. Ellos son los verdaderos héroes”, cerró.
Así, en la previa de un partido que todavía no había comenzado, San Martín convirtió su estadio en mucho más que una cancha. La voz de Mercedes Sosa, la presencia de sus familiares y allegados, el reconocimiento a los ex combatientes, el silencio de las tribunas y el aplauso de los jugadores construyeron una escena de esas que quedan grabadas. Porque por un rato, en La Ciudadela, lo deportivo quedó a un costado y ganó lugar algo más profundo: la memoria compartida de un pueblo.