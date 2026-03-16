San Martín crece en su funcionamiento y confía en que el gol de Facundo Pons acompañe esa evolución

En el complemento, la historia se repitió. Ovando desbordó por derecha y envió un centro rasante para el centrodelantero, que no logró resolver con precisión. Luego, casi calcada, llegó otra acción: otra vez Ovando se metió más adentro, volvió a generar el desequilibrio y esta vez el remate de Pons encontró una buena respuesta de Facundo Masuero. La secuencia se cerró con una chilena improvisada del atacante, luego de un cabezazo que le había bajado Cisnero. Es decir, no fue un delantero ausente ni desconectado del partido: estuvo siempre cerca, participó en la construcción y merodeó el gol con insistencia. Le faltó, simplemente, afinar la puntada final.