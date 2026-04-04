Secciones
SociedadActualidad

Cortaron preventivamente la Ruta Nacional 65 en Alpachiri por crecida del río

Las autoridades informaron que se registra un importante crecimiento en los caudales de los ríos Chirimayo, El Membrillo y Medinas.

Cortaron preventivamente la Ruta Nacional 65 en Alpachiri por crecida del río
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Autoridades cortaron preventivamente la Ruta Nacional 65 en Alpachiri, Tucumán, este sábado por la crecida del río Chirimayo que amenaza la estructura del puente tras fuertes lluvias.
  • El aumento del caudal genera socavamientos en la zona, sumado a complicaciones en caminos internos y el crecimiento de los ríos El Membrillo y Medinas bajo una alerta meteorológica.
  • Se mantiene el monitoreo ante posibles desbordes si persisten las precipitaciones. Aunque no hay evacuados, recomiendan evitar la zona por el riesgo latente en la circulación vial.
Resumen generado con IA

Las fuertes lluvias registradas durante este sábado provocaron un escenario de emergencia en distintos puntos de la provincia.  Uno de los datos más preocupantes es el corte total de la Ruta Nacional 65, a la altura del río Chirimayo, antes del ingreso a la localidad. La medida fue adoptada de manera preventiva debido al marcado aumento del caudal, que estaría provocando el socavamiento del puente, representando un riesgo para la circulación vehicular.

En cuanto a los caminos internos, se informó que presentan inconvenientes significativos a causa de la acumulación de agua, dificultando el tránsito en zonas rurales y urbanas.

Asimismo, se registra un importante crecimiento en los caudales de los ríos Chirimayo, El Membrillo y Medinas, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante la posibilidad de desbordes si continúan las lluvias.

A pesar del escenario, hasta el momento no se reportaron evacuados, y el suministro eléctrico se mantiene funcionando con normalidad en la zona.

Las autoridades policiales y regionales continúan monitoreando la situación de manera constante, solicitando a la población extremar precauciones, evitar circular por zonas afectadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán
1

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral
2

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán
3

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado
4

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán
5

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación
6

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación

Más Noticias
Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

Comentarios