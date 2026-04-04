Cortaron preventivamente la Ruta Nacional 65 en Alpachiri por crecida del río

Las fuertes lluvias registradas durante este sábado provocaron un escenario de emergencia en distintos puntos de la provincia. Uno de los datos más preocupantes es el corte total de la Ruta Nacional 65, a la altura del río Chirimayo, antes del ingreso a la localidad. La medida fue adoptada de manera preventiva debido al marcado aumento del caudal, que estaría provocando el socavamiento del puente, representando un riesgo para la circulación vehicular.