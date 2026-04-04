Cortaron preventivamente la Ruta Nacional 65 en Alpachiri por crecida del río

Resumen de nota
- Autoridades cortaron preventivamente la Ruta Nacional 65 en Alpachiri, Tucumán, este sábado por la crecida del río Chirimayo que amenaza la estructura del puente tras fuertes lluvias.
- El aumento del caudal genera socavamientos en la zona, sumado a complicaciones en caminos internos y el crecimiento de los ríos El Membrillo y Medinas bajo una alerta meteorológica.
- Se mantiene el monitoreo ante posibles desbordes si persisten las precipitaciones. Aunque no hay evacuados, recomiendan evitar la zona por el riesgo latente en la circulación vial.
Las fuertes lluvias registradas durante este sábado provocaron un escenario de emergencia en distintos puntos de la provincia. Uno de los datos más preocupantes es el corte total de la Ruta Nacional 65, a la altura del río Chirimayo, antes del ingreso a la localidad. La medida fue adoptada de manera preventiva debido al marcado aumento del caudal, que estaría provocando el socavamiento del puente, representando un riesgo para la circulación vehicular.
En cuanto a los caminos internos, se informó que presentan inconvenientes significativos a causa de la acumulación de agua, dificultando el tránsito en zonas rurales y urbanas.
Asimismo, se registra un importante crecimiento en los caudales de los ríos Chirimayo, El Membrillo y Medinas, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante la posibilidad de desbordes si continúan las lluvias.
A pesar del escenario, hasta el momento no se reportaron evacuados, y el suministro eléctrico se mantiene funcionando con normalidad en la zona.
Las autoridades policiales y regionales continúan monitoreando la situación de manera constante, solicitando a la población extremar precauciones, evitar circular por zonas afectadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.