Julio De Vido fue trasladado a una terapia intensiva por un problema cardíaco

“Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa”, expresó ante el Tribunal Oral Federal N° 7, que lleva adelante el proceso. En esa audiencia, también solicitó retirarse tras declarar para atender su estado de salud. El planteo fue dirigido al juez Enrique Méndez Signori, quien preside el tribunal que juzga a la exmandataria y a otros 86 acusados.