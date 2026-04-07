La salud de Julio De Vido: la defensa denunció un cuadro crítico y cuestionó el régimen de detención

La situación clínica del ex ministro Julio De Vido tomó un giro preocupante tras haber sido sometido a una serie de intervenciones cardíacas de urgencia. Su entorno familiar y legal no solo advirtió sobre el deterioro físico del ex funcionario, sino que apuntó directamente contra las condiciones del sistema penitenciario, al denunciar una “grosera disminución” de su expectativa de vida.