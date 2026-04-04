¿Por qué los vuelos evitan el océano Pacífico? La explicación detrás de las rutas aéreas

Lo cierto es que las decisiones sobre las rutas aéreas no son arbitrarias. Detrás de cada vuelo hay cálculos precisos que tienen en cuenta variables como la curvatura de la Tierra, las condiciones climáticas y la eficiencia del combustible. Entender por qué los aviones “evitan” ciertas zonas implica mirar más allá del mapa tradicional y descubrir cómo funciona realmente la lógica de la aviación moderna.