¿Cómo vuelan los aviones de pasajeros cuando hay guerra?: las maniobras cuando el cielo es un caos

Logística y maniobras de emergencia

Cuando el espacio aéreo se cierra o se congestiona repentinamente, los controladores se comunican con los pilotos para informarles sobre adónde deben dirigirse, cuánto combustible tienen y qué aeropuertos pueden recibir su tipo de nave. La disposición también es fundamental. Deben asegurarse de que todos los vehículos, que son de diversos tamaños, estén separados de forma segura tanto vertical como horizontalmente, ya que los grandes transportes de pasajeros provocan mayor turbulencia e inestabilidad en las unidades que los rodean.