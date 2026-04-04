Alerta amarilla y naranja por tormentas: qué provincias están en riesgo este sábado 4 de abril

Por otro lado, la alerta amarilla se extiende sobre Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En estas provincias, si bien los fenómenos serán de menor intensidad que en las zonas bajo alerta naranja, también podrían generar inconvenientes. Se prevén ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de interrupciones momentáneas en actividades diarias.