Alerta amarilla y naranja por tormentas: qué provincias están en riesgo este sábado 4 de abril

Resumen de nota
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas intensas para este sábado 4 de abril en diez provincias, incluyendo Córdoba y Santa Fe, debido al riesgo de lluvias y granizo.
- Las zonas bajo alerta naranja esperan ráfagas de 90 km/h y hasta 90 mm de agua. El nivel amarillo afecta a siete provincias con ráfagas de 80 km/h y posibles anegamientos urbanos.
- El fenómeno, inusual para esta época, exige extremar precauciones ante posibles riesgos eléctricos y daños, marcando una jornada de alta inestabilidad climática en gran parte del país.
El clima vuelve a encender señales de advertencia en distintos puntos del país. Este sábado 4 de abril no será una jornada más: el avance de tormentas intensas, con características poco habituales para esta época, puso en alerta meteorológica a varias provincias y obliga a seguir de cerca la evolución del tiempo.
Frente a este escenario, que combina lluvias abundantes, ráfagas fuertes y posible caída de granizo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja, dos categorías que indican distintos grados de impacto, pero que coinciden en un punto: las condiciones pueden afectar tanto la vida cotidiana como la seguridad de la población.
Zonas bajo alerta: qué provincias están afectadas
El nivel más alto de advertencia —alerta naranja— alcanza a sectores de Catamarca, Córdoba y La Rioja. Allí se esperan fenómenos meteorológicos considerados peligrosos, con actividad eléctrica frecuente, probabilidad de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Además, las precipitaciones acumuladas se ubicarían entre los 60 y 90 milímetros, lo que eleva el riesgo de anegamientos y complicaciones en zonas urbanas y rurales.
Por otro lado, la alerta amarilla se extiende sobre Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En estas provincias, si bien los fenómenos serán de menor intensidad que en las zonas bajo alerta naranja, también podrían generar inconvenientes. Se prevén ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de interrupciones momentáneas en actividades diarias.
A este panorama se suma un aviso a corto plazo emitido por el SMN para localidades específicas de Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba, donde se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas en áreas como Rivadavia, Castellanos, San Cristóbal, San Justo y Tuluma.
El desarrollo de estos fenómenos obliga a extremar precauciones, especialmente en zonas donde las lluvias podrían acumularse en pocas horas. El seguimiento en tiempo real y la atención a los reportes oficiales serán claves en una jornada marcada por la inestabilidad.