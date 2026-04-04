París suspende a educadores acusados de abusos

Resumen de nota
- El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, anunció este viernes un plan millonario y la suspensión de 31 monitores por presuntos abusos sexuales en escuelas de la ciudad francesa.
- Tras asumir el cargo, Grégoire enfrenta presión por fallas en la gestión anterior. Las suspensiones afectan a personal municipal encargado de actividades extraescolares y cuidados.
- El gobierno parisino busca implementar transparencia total y tolerancia cero. Se espera que este plan reforme los procesos de contratación para garantizar la seguridad infantil.
PARIS, Francia.- Bajo presión, el nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, anunció este viernes un millonario plan para responder a las denuncias de presuntos abusos sexuales en las escuelas, que llevaron a la suspensión de 31 monitores desde inicios de año.
El regidor socialista, de 48 años, asumió el cargo el domingo, después que sus rivales responsabilizaran de la situación durante la campaña a su predecesora, Anne Hidalgo.
En París, el ayuntamiento es el encargado de contratar y formar a monitores que cuidan y realizan actividades con los niños después de las clases en las escuelas públicas, antes de que sus padres puedan ir a recogerlos.
Tolerancia cero
“Hay que revisarlo todo desde el principio, con tolerancia cero”, declaró el alcalde socialista, quien en noviembre confesó que él mismo fue víctima de abusos cuando era niño en el marco de una actividad extraescolar.
Desde inicios de 2026, 78 monitores fueron suspendidos, entre ellos 31 por sospechas de violencia sexual, detalló Grégoire, que prometió “transparencia total” a las familias.
De los suspendidos este año por violencia física o sexual, nueve trabajaban en la misma escuela infantil.
Los padres de alumnos acusan a la dirección del centro educativo de no informarles de sus sospechas.
La “inmensa mayoría de casos” de violencia sexual “remontan a 2024 y, sobre todo, a 2025”, principalmente en escuelas infantiles, explicó.
El año pasado, la alcaldía apartó a 16 monitores por sospechas, según cifras de la alcaldía.