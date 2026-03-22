París eligió nuevo alcalde: quién es Emmanuel Grégoire, el sucesor de Anne Hidalgo

El hasta ahora diputado es considerado el heredero de la francoespañola y, junto a sus aliados ecologistas y comunistas, continuará sus políticas para adaptar París al cambio climático. Sin embargo, también hereda las preocupaciones sobre el acceso a la vivienda, la inseguridad y la suciedad en las calles de la Ciudad de la Luz, así como las denuncias de agresiones sexuales a menores en escuelas públicas por parte de animadores.