Mar del Plata: un fuerte temporal dejó barrios bajo el agua y se espera más lluvia y viento
El fenómeno se produjo en medio de un alerta por tormentas y posible caída de granizo. La advertencia por tormentas intensas se mantiene, con Defensa Civil en estado de alerta ante eventuales emergencias, mientras barrios enteros sufren las consecuencias del clima.
Resumen de nota
- Un temporal de lluvia inundó barrios de Mar del Plata este martes. El fenómeno afectó la zona sur y el puerto tras un brusco cambio climático bajo alerta naranja del SMN.
- El agua anegó calles y comercios en solo siete minutos tras una tarde de 27°C. Defensa Civil monitorea la ciudad, mientras que en Sierra de la Ventana ya hubo evacuados por el clima.
- El alerta naranja sigue hasta el miércoles con ráfagas de 90 km/h y hasta 100 mm de agua. Se prevén más tormentas, lo que exige vigilancia extrema de los servicios de emergencia.
Lo que parecía una jornada más de calor húmedo en Mar del Plata, con temperaturas que rondaban los 26 grados, terminó convirtiéndose en un caos en cuestión de minutos. Un episodio de lluvia intensa, que duró apenas siete minutos, fue suficiente para provocar anegamientos severos en distintos puntos de la zona sur de la ciudad.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se emitió pasado el mediodía de este martes y fue a corto plazo. También en cuestión de minutos se desató un intenso temporal de lluvia que, con fuertes chaparrones, anegó distintos sectores de la ciudad. No se registraron evacuados.
El episodio ocurrió en el marco de un alerta naranja emitido por el SMN. Según el organismo, las condiciones climáticas —abundante caída de agua, ráfagas de viento y ocasional granizo— se extenderán al menos hasta la mañana del miércoles.
El termómetro superó los 27° pasado el mediodía, cuando se difundió el aviso. Tres horas después, el cielo se volvió gris plomo desde la zona sur de la ciudad, donde la tormenta descargó con mayor intensidad.
El puerto, como ocurre cada vez que llueve con fuerza, volvió a mostrar calles inundadas. En sectores como Bermejo e Irala y la calle Hernandarias, el agua llegó a ingresar a comercios.
También zonas residenciales como Güemes y Garay, o Córdoba y Azcuénaga, en el barrio Chauvín, se vieron afectadas por el anegamiento.
El alerta naranja vigente para este martes anticipa tormentas fuertes hacia el final del día y la madrugada del miércoles, con abundante caída de agua, intensas ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Las ráfagas podrían superar los 90 km/h y se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.
Desde Defensa Civil del municipio de General Pueyrredón informaron que no hubo evacuados y recordaron que, ante cualquier emergencia, están habilitados los números 103 (Defensa Civil) y 107 (SAME).
Inundaciones en Sierra de la Ventana
Más al sur de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tornquist, la zona de Sierra de la Ventana registró más de 120 milímetros de lluvia desde la madrugada, también bajo alerta naranja. Allí hubo evacuaciones, desbordes de puentes y viviendas inundadas.
Personal de Defensa Civil trabajó durante toda la mañana y se dispuso el corte del tránsito por la presencia de agua sobre el puente carretero.