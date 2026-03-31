Mar del Plata: un fuerte temporal dejó barrios bajo el agua y se espera más lluvia y viento

Lo que parecía una jornada más de calor húmedo en Mar del Plata, con temperaturas que rondaban los 26 grados, terminó convirtiéndose en un caos en cuestión de minutos. Un episodio de lluvia intensa, que duró apenas siete minutos, fue suficiente para provocar anegamientos severos en distintos puntos de la zona sur de la ciudad.