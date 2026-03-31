Italia eliminada del Mundial: perdió con Bosnia en el repechaje y sumó su tercera ausencia seguida
Tras igualar 1-1 en los 120 minutos, el equipo de Gennaro Gattuso cayó 4-1 en los penales y sentenció otra frustración histórica que lo deja fuera de la cita de 2026. En una jornada de definiciones continentales, Suecia selló su clasificación al vencer 3-2 a Polonia, Turquía se impuso 1-0 ante Kosovo y República Checa dio el golpe al eliminar a Dinamarca desde los doce pasos.
Resumen de nota
- Italia quedó fuera del Mundial 2026 tras caer 4-1 en penales ante Bosnia luego de igualar 1-1. El equipo de Gattuso sumó hoy su tercera ausencia consecutiva en la cita máxima.
- Tras el gol de Kean y la roja a Bastoni, Bosnia empató con Tabakovic. Italia, campeona en 2006, suma este fracaso a sus ausencias en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.
- La eliminación profundiza una crisis histórica para la 'Azzurra'. Mientras Bosnia clasifica, Suecia, Turquía y República Checa también aseguraron su lugar en el próximo Mundial.
La crisis deportiva de la selección italiana se agiganta. Por el repechaje del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la “Azzurra” igualó 1-1 ante Bosnia en 120 minutos, pero perdió 4-1 en los penales y sumó su tercera ausencia consecutiva en una copa del mundo.
El equipo dirigido por Gennaro Gattuso tenía el partido bajo control tras el gol inicial de Moise Kean, quien aprovechó un error del arquero rival para el 1-0. Sin embargo, la expulsión de Alessandro Bastoni sobre el final del primer tiempo cambió por completo el escenario.
Con un hombre menos, Italia se replegó y cedió la iniciativa. Bosnia creció con el correr de los minutos y encontró el empate a través de Haris Tabakovic. A partir de allí, la resistencia italiana tuvo como figura a Gianluigi Donnarumma, que sostuvo al equipo hasta los penales.
En la definición, Italia volvió a fallar: convirtió solo uno de sus tres remates y quedó eliminada, confirmando una crisis profunda y sostenida. Tras salir campeón en Alemania 2006, quedó afuera en fase de grupos de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Además, también se ausentó en Rusia 2018 y Qatar 2022.
Suecia, República Checa y Turquía aseguraron su lugar
En el resto del repechaje europeo, Suecia protagonizó uno de los partidos más atractivos de la jornada al imponerse 3-2 sobre Polonia. El conjunto sueco logró revertir su imagen en el momento justo y selló una clasificación que parecía improbable.
Por su parte, Turquía cumplió con los pronósticos y derrotó 1-0 a Kosovo como visitante, con un tanto decisivo de Kerem Aktürkoglu. Además, República Checa dio uno de los grandes golpes del repechaje al eliminar por penales a Dinamarca.