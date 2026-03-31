Secciones
DeportesFútbol

Italia eliminada del Mundial: perdió con Bosnia en el repechaje y sumó su tercera ausencia seguida

Tras igualar 1-1 en los 120 minutos, el equipo de Gennaro Gattuso cayó 4-1 en los penales y sentenció otra frustración histórica que lo deja fuera de la cita de 2026. En una jornada de definiciones continentales, Suecia selló su clasificación al vencer 3-2 a Polonia, Turquía se impuso 1-0 ante Kosovo y República Checa dio el golpe al eliminar a Dinamarca desde los doce pasos.

HISTÓRICO. Italia perdió ante Bosnia por penales y quedó eliminada del repechaje del Mundial 2026. Bosnia, pro su parte, jugará su segunda copa del mundo. HISTÓRICO. Italia perdió ante Bosnia por penales y quedó eliminada del repechaje del Mundial 2026. Bosnia, pro su parte, jugará su segunda copa del mundo.
Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • Italia quedó fuera del Mundial 2026 tras caer 4-1 en penales ante Bosnia luego de igualar 1-1. El equipo de Gattuso sumó hoy su tercera ausencia consecutiva en la cita máxima.
  • Tras el gol de Kean y la roja a Bastoni, Bosnia empató con Tabakovic. Italia, campeona en 2006, suma este fracaso a sus ausencias en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.
  • La eliminación profundiza una crisis histórica para la 'Azzurra'. Mientras Bosnia clasifica, Suecia, Turquía y República Checa también aseguraron su lugar en el próximo Mundial.
Resumen generado con IA

La crisis deportiva de la selección italiana se agiganta. Por el repechaje del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la “Azzurra” igualó 1-1 ante Bosnia en 120 minutos, pero perdió 4-1 en los penales y sumó su tercera ausencia consecutiva en una copa del mundo.

El equipo dirigido por Gennaro Gattuso tenía el partido bajo control tras el gol inicial de Moise Kean, quien aprovechó un error del arquero rival para el 1-0. Sin embargo, la expulsión de Alessandro Bastoni sobre el final del primer tiempo cambió por completo el escenario.

Con un hombre menos, Italia se replegó y cedió la iniciativa. Bosnia creció con el correr de los minutos y encontró el empate a través de Haris Tabakovic. A partir de allí, la resistencia italiana tuvo como figura a Gianluigi Donnarumma, que sostuvo al equipo hasta los penales.

En la definición, Italia volvió a fallar: convirtió solo uno de sus tres remates y quedó eliminada, confirmando una crisis profunda y sostenida. Tras salir campeón en Alemania 2006, quedó afuera en fase de grupos de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Además, también se ausentó en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Suecia, República Checa y Turquía aseguraron su lugar

En el resto del repechaje europeo, Suecia protagonizó uno de los partidos más atractivos de la jornada al imponerse 3-2 sobre Polonia. El conjunto sueco logró revertir su imagen en el momento justo y selló una clasificación que parecía improbable.

Por su parte, Turquía cumplió con los pronósticos y derrotó 1-0 a Kosovo como visitante, con un tanto decisivo de Kerem Aktürkoglu. Además, República Checa dio uno de los grandes golpes del repechaje al eliminar por penales a Dinamarca.

Temas ItaliaSueciaDinamarcaTurquíaRepública ChecaBosnia HerzegovinaMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h
1

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal
2

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas
3

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes
4

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición
5

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo
6

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo

Más Noticias
Hoy se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026: partidos, horarios, TV y grupos de destino

Hoy se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026: partidos, horarios, TV y grupos de destino

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo

La AFA anunció un cambio de último momento para el amistoso de la selección argentina con Zambia

La AFA anunció un cambio de último momento para el amistoso de la selección argentina con Zambia

Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope?

Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope?

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Comentarios