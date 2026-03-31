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Hoy se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026: partidos, horarios, TV y grupos de destino

La jornada terminará de completar los 48 clasificados al Mundial con seis cruces decisivos y lugares ya asignados en la fase de grupos.

Hoy se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026: partidos, horarios, TV y grupos de destino
Hace 14 Min

El Mundial 2026 terminará de completar este martes su lista definitiva de 48 seleccionados, ya que quedan por resolverse los últimos seis boletos entre la repesca europea y el repechaje internacional. La jornada aparece cargada de expectativa porque hay varios cruces atractivos y selecciones con peso que todavía siguen peleando por un lugar en la próxima Copa del Mundo.

En Europa, una de las miradas principales estará puesta en Italia, que buscará regresar a un Mundial cuando visite a Bosnia en Zenica, a unos 70 kilómetros de Sarajevo. El equipo dirigido por Gennaro Gattuso afrontará un partido exigente, en un escenario que promete mucha presión y un clima intenso para uno de los campeones del mundo que intenta volver a la gran cita.

Otro de los duelos destacados será el que jugarán Suecia y Polonia en Solna, cerca de Estocolmo. Allí, el conjunto polaco encabezado por Robert Lewandowski irá por la clasificación a un torneo que podría convertirse en el último Mundial de su carrera. En paralelo, Kosovo recibirá a Turquía en un cruce que ilusiona al local con hacer historia, mientras que los turcos, con Arda Guler como una de sus figuras, quieren sellar su pasaje. Además, República Checa y Dinamarca se medirán en Praga en el enfrentamiento que aparece como el más equilibrado de la jornada europea.

Fuera del continente europeo, Bolivia también se jugará una chance enorme de volver a una Copa del Mundo. Después de dejar en el camino a Surinam, el seleccionado boliviano enfrentará a Irak en el BBVA Stadium de México. En el otro cruce del repechaje internacional, República Democrática del Congo se verá las caras con Jamaica en el Estadio Akron, también en territorio mexicano, una de las sedes del Mundial del próximo año.

Hora y TV de los partidos para el Repechaje del Mundial 2026

Copa Mundial 2026 - Reprechaje

15.45: Kosovo-Turquía (Disney +)

15.45: Suecia-Polonia (ESPN 2)

15.45: República Checa-Dinamarca (Disney +)

15.45: Bosnia-Italia (ESPN)

18: Congo-Jamaica (DSports +)

23.59: Irak-Bolivia (DSports)

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