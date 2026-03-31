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Tolerancia cero a la pesca ilegal: detectan buques y aplican sanciones millonarias en Argentina

Prefectura Naval detectó buques extranjeros realizando maniobras de pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva y aplicó multas pruebas electrónicas.

PESCA ILEGAL. Aplican multas millonarias en Argentina. PESCA ILEGAL. Aplican multas millonarias en Argentina.
Hace 27 Min

Resumen de nota

  • Argentina sancionó a buques extranjeros por pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva mediante un operativo de 'tolerancia cero' liderado por Prefectura Naval y Pesca este mes.
  • Multas como la de $1.262 millones al buque BAO FENG se basan en rastreo electrónico de navegación a baja velocidad, aplicando la Disposición 20/2026 ante maniobras extractivas.
  • Esta estrategia permite sancionar sin interceptación física, endureciendo el control soberano. Se espera que la tecnología reduzca la reincidencia y proteja los recursos marinos.
Resumen generado con IA

En el marco de la política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, Argentina intensificó las tareas de vigilancia en la Zona Económica Exclusiva Argentina. 

El operativo se apoya en la presencia de la Prefectura Naval Argentina y en el uso de tecnología de detección electrónica para identificar buques extranjeros en infracción y avanzar en la aplicación de sanciones económicas.

A partir del trabajo conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (SSRAyP), en los últimos meses se documentaron múltiples casos de embarcaciones pesqueras que ingresaron a la ZEEA realizando maniobras compatibles con actividad extractiva.

Uno de los episodios más relevantes involucra al buque BAO FENG, de bandera de la República de Vanuatu. La embarcación fue detectada el 10 de enero navegando a velocidades inferiores a los 6 nudos y ejecutando tareas de arrastre dentro del área protegida.

Con la evidencia recolectada, se instruyó un sumario en ausencia que derivó en la imposición de un gravamen superior a los $1.262 millones. A esto se sumó el cobro de gastos operativos por más de $799.000. En la última semana, el mismo buque volvió a ser detectado en infracción, lo que refuerza los indicios de reincidencia de estas flotas en la región.

En paralelo, otras embarcaciones también fueron identificadas con comportamientos sospechosos. El pesquero HAI XING 2 fue localizado operando con patrones típicos de pesca, registrando velocidades promedio cercanas a los 4,3 nudos. Estas características, sumadas a su permanencia en la zona, constituyen indicios consistentes de actividad ilícita.

Operativo "tolerancia cero"

Por su parte, el buque BAO WIN presentó desplazamientos reducidos y movimientos reiterados, compatibles con prácticas extractivas dentro de la ZEEA.

Este esquema de control se sustenta en la Disposición SSRAyP N° 20/2026, que fija criterios objetivos para presumir infracciones. La normativa establece que todo buque extranjero que navegue a menos de 6 nudos y realice maniobras de pesca dentro de la zona será considerado en falta.

Desde el Gobierno destacaron que la articulación entre organismos permitió avanzar en la aplicación de sanciones sin necesidad de interceptar físicamente a los infractores. Las medidas se basan en pruebas electrónicas de alta precisión aportadas por la Autoridad Marítima Nacional, que cuenta con facultades policiales para hacer cumplir la ley en el mar.

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