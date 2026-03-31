Tolerancia cero a la pesca ilegal: detectan buques y aplican sanciones millonarias en Argentina

Con la evidencia recolectada, se instruyó un sumario en ausencia que derivó en la imposición de un gravamen superior a los $1.262 millones. A esto se sumó el cobro de gastos operativos por más de $799.000. En la última semana, el mismo buque volvió a ser detectado en infracción, lo que refuerza los indicios de reincidencia de estas flotas en la región.