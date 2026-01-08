Refuerzan los controles para garantizar la veda de pesca deportiva en los ríos tucumanos

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la veda de pesca deportiva vigente, la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos (DFFSyS), dependiente de la Secretaría de Producción, intensificó los operativos de control en distintos ríos y cursos de agua de la provincia. Las tareas se realizan de manera conjunta con la División de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán.