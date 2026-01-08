Refuerzan los controles para garantizar la veda de pesca deportiva en los ríos tucumanos

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la veda de pesca deportiva vigente, la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos (DFFSyS), dependiente de la Secretaría de Producción, intensificó los operativos de control en distintos ríos y cursos de agua de la provincia. Las tareas se realizan de manera conjunta con la División de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán.
Desde el organismo provincial recordaron que la veda rige desde el 12 de diciembre de 2025 y alcanza a todas las especies de fauna ictícola en ríos y cursos de agua, tanto temporarios como permanentes, dentro del territorio tucumano. La medida incluye también al sector provincial del embalse Termas del Río Hondo.
Las autoridades advirtieron que los controles serán estrictos y permanentes. En los casos en que se detecten infracciones, se procederá al secuestro de los elementos utilizados para la pesca ilegal, así como de los vehículos involucrados, además de la aplicación de las sanciones económicas previstas por la normativa vigente.
“Los controles se mantendrán hasta la finalización del período de veda, que se extenderá hasta que los estudios técnicos determinen la factibilidad de su levantamiento”, señalaron.
La restricción de las actividades extractivas se encuentra respaldada por la Ley Provincial N.º 6.292, que otorga a la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos las facultades necesarias para dictar estas medidas y actuar en el marco de la legislación ambiental vigente.