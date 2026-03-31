Venta de yerba mate cae 9% en febrero y registra el peor nivel de los últimos cinco años

Resumen de nota
- El INYM informó que la venta de yerba mate en Argentina cayó un 9% en febrero, registrando su nivel más bajo en cinco años debido a una tendencia contractiva del consumo interno.
- La baja se sostiene desde julio de 2025, acumulando una caída del 7,3% en el último período. En contraste, las exportaciones se mantienen estables tras un récord histórico en 2025.
- La crisis preocupa al sector yerbatero porque los precios de la materia prima están por debajo de los costos, amenazando la rentabilidad de los productores y la estabilidad futura.
La venta de yerba mate en el mercado interno cayó un 9% interanual en febrero y marcó el peor registro mensual de los últimos cinco años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Durante el segundo mes del año, los molinos despacharon 19.261.816 kilos, consolidando una tendencia descendente en el consumo que se arrastra desde mediados de 2025.
Caída sostenida del consumo
Según el INYM, el retroceso comenzó en julio de 2025, si se compara con el mismo mes del año anterior. Desde entonces, el mercado interno acumula números negativos.
Entre julio de 2024 y febrero de 2025, el consumo había alcanzado los 182.400.219 kilos. En cambio, en el mismo período más reciente, la demanda cayó a 169.192.741 kilos, lo que representa una baja del 7,3%.
Si se analiza únicamente el primer bimestre del año, la contracción también es evidente: entre enero y febrero de 2026 se comercializaron 40.662.630 kilos, frente a los 43.151.900 kilos del mismo período de 2025, una caída del 5,5%.
Exportaciones: leve retroceso
En cuanto al mercado externo, las exportaciones se mantuvieron relativamente estables en el inicio de 2026. Durante enero y febrero se despacharon 6.299.095 kilos, apenas 32.849 kilos menos que en igual período del año pasado.
No obstante, los datos de marzo serán determinantes para evaluar si el sector podrá sostener el nivel récord alcanzado en 2025, cuando las exportaciones totalizaron 58.894.622 kilos, la cifra más alta registrada hasta el momento.
Balance general negativo
Sumando el mercado interno y las exportaciones, la demanda total de yerba mate argentina alcanzó en el primer bimestre los 46.961.725 kilos, lo que implica una caída del 2,25% en comparación interanual.
Precios por debajo de los costos
En este contexto, otro factor de preocupación para el sector es el precio de la materia prima, que se mantiene por debajo de los costos de producción estimados por el INYM, lo que impacta directamente en la rentabilidad de los productores.