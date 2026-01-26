Investigadores del Conicet convierten desechos de yerba mate en energía

Innovación desde el laboratorio mendocino

El proyecto, liderado por el investigador Martín Palazzolo, se basa en la pirólisis, una técnica que descompone biomasa en ausencia de oxígeno. A partir de este proceso se obtienen tres productos: bioaceite, gas combustible y biochar. Cada uno puede insertarse en sectores distintos: el gas alimenta el propio sistema, el biochar se estudia como enmienda para suelos y el bioaceite puede convertirse en un insumo para combustibles, plásticos, fragancias y aditivos alimentarios.