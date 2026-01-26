Secciones
Investigadores del Conicet convierten desechos de yerba mate en energía

Un equipo del Conicet en Mendoza logró obtener bioaceite, gas y biochar a partir de residuos de yerba mate, un avance que impulsa la economía circular y el desarrollo de biorefinerías en el país.

CONICET. En Mendoza, científicos desarrollan un proceso para transformar residuos de yerba en bioaceite renovable.
Hace 2 Hs

En la Argentina la yerba mate está presente en la mayoría de los hogares y los residuos que deja diariamente suelen terminar en la basura sin mayor destino. Ahora, un grupo de científicos mendocinos encontró la forma de convertir esos restos en energía y materiales útiles, abriendo una puerta concreta para la economía circular.

La investigación, desarrollada en el Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM, Conicet - Uncuyo), logró transformar residuos de yerba mate en bioaceite, un líquido con potencial para reemplazar parte del uso de combustibles fósiles y participar en cadenas productivas industriales.

Innovación desde el laboratorio mendocino

El proyecto, liderado por el investigador Martín Palazzolo, se basa en la pirólisis, una técnica que descompone biomasa en ausencia de oxígeno. A partir de este proceso se obtienen tres productos: bioaceite, gas combustible y biochar. Cada uno puede insertarse en sectores distintos: el gas alimenta el propio sistema, el biochar se estudia como enmienda para suelos y el bioaceite puede convertirse en un insumo para combustibles, plásticos, fragancias y aditivos alimentarios.

En Mendoza ya funciona una minirefinería experimental, capaz de separar fracciones del bioaceite y orientarlas al desarrollo de materiales para electrónica, envases biodegradables y componentes para la industria alimentaria. Según el Conicet, esta planta piloto aplica los principios de una refinería tradicional, pero reemplaza el petróleo por residuos agroindustriales.

CONICET. Lograron validar en laboratorio un proceso que convierte la yerba mate usada en bioaceite.

El potencial detrás del consumo masivo

Entre enero y julio de 2025, Argentina consumió 161,87 millones de kilos de yerba, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate. 

Este volumen creciente no solo refleja un hábito cultural: también muestra la magnitud del residuo disponible para ser aprovechado por proyectos como este.

Biorefinerías para un modelo más sostenible

El equipo del IBAM trabaja bajo el concepto de biorefinería, una estrategia global que busca sustituir recursos fósiles con materia prima renovable sin perder eficiencia ni calidad. La pirólisis también sirve para valorizar otros desechos, como la poda de vid y residuos rurales.

Este enfoque permite reducir la dependencia del petróleo, minimizar la basura que llega a los vertederos y generar insumos con valor agregado. La investigación, publicada en Waste Management, posiciona a Mendoza como un nodo clave para las energías limpias y las biotecnologías aplicadas al agro y la industria.

Desafíos para escalar y oportunidades futuras

El paso de laboratorio a industria requiere inversión, alianzas y plantas específicas. Palazzolo remarcó que la Argentina aún debe recorrer un largo camino, aunque la experiencia acumulada en refinación de petróleo puede acelerar la transición hacia biorefinerías locales.

CONICET. En Mendoza, científicos desarrollan un proceso para transformar residuos de yerba en bioaceite renovable.

La yerba mate posconsumo se suma así a otras iniciativas de biomasa, reforzando la visión del IBAM: integrar el gas, el biochar y el bioaceite a cadenas energéticas, agrícolas y químicas. Mendoza, impulsada por su ecosistema científico, avanza para transformar residuos en recursos y potenciar un desarrollo más sostenible.

