“Nacho” Fernández se refirió a la conflictiva salida de Martín Demichelis como técnico de River Plate

Su salida de River y el regreso a Gimnasia

Sobre el final de su etapa en el “Millonario”, Fernández contó que físicamente se sentía bien, pero que quería volver a Gimnasia en buena forma para devolverle al club parte de lo que le había dado. Además, explicó que nunca hubo un acercamiento para renovar su contrato y que por eso terminó tomando la decisión de regresar. Dijo que no se enojó ni con Gallardo ni con los dirigentes, que entendió que era una etapa cumplida y que la charla con el técnico fue más de agradecimiento y despedida que una comunicación formal de que no seguiría.