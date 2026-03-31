“Nacho” Fernández se refirió a la conflictiva salida de Martín Demichelis como técnico de River Plate

Ignacio “Nacho” Fernández habló del ciclo de Martín Demichelis en River y dejó una mirada con matices. Por un lado, rescató su trabajo cotidiano y aseguró que “me enseñó mucho”, sobre todo en cuestiones de táctica, posicionamientos y preparación de los partidos. Incluso remarcó que, para un futbolista al que le interesa la estrategia, fue un entrenador que le dejó “muchísimo” desde ese costado.
Sin embargo, el mediocampista también marcó con claridad dónde, según su visión, apareció el problema más importante. Fernández sostuvo que Demichelis “se confundió desde lo humano” y que “se manejó mal con el grupo”, especialmente después de la filtración de un “off the record” con periodistas. En ese sentido, consideró que dejó pasar demasiado tiempo antes de hablarlo con el plantel y que, desde entonces, el jugador “ya lo empieza a mirar distinto”.
Al repasar lo futbolístico, Fernández entendió que el mejor River del ciclo se vio en los primeros seis o siete meses, hasta que llegó lo que definió como “un golpazo” en la serie ante Inter de Porto Alegre por la Libertadores. Según recordó, en el Monumental el equipo mereció ganar por una diferencia mayor, mientras que en Brasil fue un partido parejo que terminó escapándose en una tanda de penales larguísima. Para él, esa eliminación golpeó fuerte en lo anímico y aceleró el nacimiento de varios conflictos internos.
También planteó que a Demichelis “se le ha pegado mucho” y que el contexto nunca fue sencillo, porque debió ocupar el lugar que había dejado Marcelo Gallardo, a quien definió como el entrenador más grande de la historia de River. Desde esa lectura, consideró que era lógico que algunas situaciones lo sobrepasaran y que no supiera resolverlas a tiempo, aunque aclaró que, aun con esos errores, como técnico le dejó aprendizajes valiosos.
Su salida de River y el regreso a Gimnasia
Sobre el final de su etapa en el “Millonario”, Fernández contó que físicamente se sentía bien, pero que quería volver a Gimnasia en buena forma para devolverle al club parte de lo que le había dado. Además, explicó que nunca hubo un acercamiento para renovar su contrato y que por eso terminó tomando la decisión de regresar. Dijo que no se enojó ni con Gallardo ni con los dirigentes, que entendió que era una etapa cumplida y que la charla con el técnico fue más de agradecimiento y despedida que una comunicación formal de que no seguiría.