Organizaron una jornada deportiva y recreativa en El Mollar para jóvenes de La Madrid

El encuentro finalizó este domingo con un almuerzo junto a las autoridades, donde se entregaron presentes a cada uno de los 52 alumnos. "Fue un gusto compartir con los chicos de La Madrid. Muchos no conocían esta zona de los valles y uno se va con el corazón lleno de emociones. Son niños muy fuertes por todo lo que les tocó pasar; la solidaridad de mucha gente hizo posible que tengan un fin de semana distinto", dijo Cano.