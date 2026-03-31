Organizaron una jornada deportiva y recreativa en El Mollar para jóvenes de La Madrid

El legislador José Cano y el Club Náutico y Pesca "El Mollar" concretaron una iniciativa de impacto social destinada a los alumnos de la Escuela de Vóley de La Madrid. La delegación, integrada por 57 personas bajo la coordinación del profesor Rubén “Cocó” Pérez, completó una estadía de dos días en El Mollar con transporte, alojamiento y pensión completa.
Esta actividad fue posible gracias a un trabajo mancomunado que involucró el apoyo de la Legislatura, la gestión de la Mutualidad Provincial (quienes brindaron el alojamiento y la cena) y la colaboración del Club de Vóley de Tafí del Valle en los encuentros deportivos. Según el legislador, esta sinergia institucional es clave para poner el foco en sectores vulnerables y generar oportunidades reales de recreación para los chicos del interior.
Los jóvenes participaron de un itinerario que incluyó navegación en lancha, kayak, trekking y actividades recreativas. La organización, encabezada por Carlos Suárez Vila como presidente del Club Náutico, garantizó la logística integral para asegurar una experiencia de primer nivel a una comunidad que históricamente ha sufrido graves catástrofes climáticas.
El encuentro finalizó este domingo con un almuerzo junto a las autoridades, donde se entregaron presentes a cada uno de los 52 alumnos. "Fue un gusto compartir con los chicos de La Madrid. Muchos no conocían esta zona de los valles y uno se va con el corazón lleno de emociones. Son niños muy fuertes por todo lo que les tocó pasar; la solidaridad de mucha gente hizo posible que tengan un fin de semana distinto", dijo Cano.