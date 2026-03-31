Secciones
Seguridad

A más de 20 años, el caso “Pantriste”: quién era Javier Romero y qué fue de su vida

A más de dos décadas del ataque en Rafael Calzada, el caso de “Pantriste” vuelve a escena cada vez que la violencia escolar conmociona al país. Quién fue Javier Romero, qué resolvió la Justicia y qué se sabe —o no— sobre su vida después del crimen.

A más de 20 años, el caso “Pantriste”: quién era Javier Romero y qué fue de su vida A más de 20 años, el caso “Pantriste”: quién era Javier Romero y qué fue de su vida
Hace 2 Hs

La reciente conmoción por un nuevo episodio de violencia escolar en San Cristóbal reactivó recuerdos que parecían lejanos, pero que siguen latentes en la memoria colectiva. Entre ellos, uno de los casos más impactantes de la historia argentina: el de Javier Romero, conocido como “Pantriste”, el joven que a comienzos del 2000 protagonizó un ataque armado en una escuela de Rafael Calzada. Más de dos décadas después, la pregunta persiste: qué fue de su vida tras aquel hecho que marcó a toda una generación.

Un episodio que anticipó una problemática

El 4 de agosto de 2000, la rutina escolar en una institución de Rafael Calzada se quebró de forma abrupta. Javier Romero tenía 19 años y cursaba el Polimodal. Su figura no pasaba desapercibida: delgado, callado, con dificultades para integrarse, había sido apodado “Pantriste” por sus compañeros, en alusión a su carácter retraído.

Qué dijo la familia de Ian tras el crimen en la escuela y por qué su mensaje impacta en todo el país

Qué dijo la familia de Ian tras el crimen en la escuela y por qué su mensaje impacta en todo el país

Con el tiempo, ese apodo se transformó en una marca de identidad. Testimonios posteriores coincidieron en que el joven atravesaba situaciones de aislamiento y hostigamiento dentro del ámbito escolar. Sin embargo, en aquel momento, esas señales no generaron intervenciones profundas.

La jornada que terminó en tragedia

Ese día, Romero llevó a la escuela un revólver calibre .22 que había tomado de su casa. Durante horas permaneció en el establecimiento sin que nadie advirtiera la presencia del arma.

El ataque ocurrió al finalizar la jornada, en la vía pública, cuando los alumnos comenzaban a retirarse. Según reconstrucciones judiciales, el joven se detuvo, miró a sus compañeros y pronunció una frase que quedó grabada en el expediente: “Me voy a hacer respetar”.

Luego disparó.

El primer tiro impactó en la cabeza de Mauricio Salvador, de 16 años, quien fallecería días después. Un segundo disparo dejó gravemente herido a otro estudiante, que logró sobrevivir. La escena derivó en corridas, gritos y desesperación, mientras alumnos y vecinos intentaban ponerse a resguardo.

Tras el ataque, Romero huyó, descartó el arma en un arroyo cercano y se refugió en la casa de un familiar. Horas más tarde fue detenido por la policía.

Un proceso judicial atravesado por la salud mental

El caso avanzó rápidamente hacia los tribunales del partido de Lomas de Zamora, donde se desarrolló un juicio que puso el foco en un aspecto clave: el estado mental del acusado.

Los peritajes psicológicos describieron a un joven con aislamiento extremo, angustia acumulada y posibles trastornos no tratados. La discusión central no fue si había cometido el hecho —algo nunca puesto en duda— sino si comprendía la gravedad de sus actos al momento de disparar.

En abril de 2003, el fallo del Tribunal Oral N° 6 marcó un punto de quiebre. Romero fue declarado inimputable. Los jueces concluyeron que había atravesado un brote psicótico, lo que le impedía comprender la criminalidad de su conducta.

La decisión generó un fuerte impacto social. Mientras algunos sectores la consideraron ajustada al marco legal, otros la vivieron como una respuesta insuficiente frente a la gravedad del hecho.

Internación, silencio y desaparición del espacio público

Tras la sentencia, Romero fue derivado a una institución psiquiátrica bajo régimen de seguridad. Allí permaneció durante años, sometido a tratamientos y evaluaciones periódicas.

A diferencia de otros casos que permanecen en la agenda mediática, su historia fue desapareciendo progresivamente del debate público. No hubo reconstrucciones constantes ni apariciones posteriores. El sistema judicial y sanitario optó por preservar su identidad y su proceso clínico.

Con el tiempo, su figura se diluyó.

Qué se sabe hoy sobre “Pantriste”

El destino de Javier Romero está rodeado de un marcado hermetismo. Fuentes judiciales y reconstrucciones periodísticas coinciden en algunos puntos generales:

Permaneció internado durante un período prolongado bajo supervisión médica. Su eventual externación estuvo condicionada a informes psiquiátricos y no volvió a tener exposición pública relevante.

Sin embargo, no existen datos oficiales sobre su vida actual, lugar de residencia o situación personal. Este silencio responde, en parte, a la legislación vigente en materia de salud mental, que prioriza la confidencialidad de los pacientes.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas
1

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición
2

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes
3

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h
4

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas
5

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal
6

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Más Noticias
Qué dijo la familia de Ian tras el crimen en la escuela y por qué su mensaje impacta en todo el país

Qué dijo la familia de Ian tras el crimen en la escuela y por qué su mensaje impacta en todo el país

Masacre de Carmen de Patagones: qué pasó con “Junior” y cuál es su vida hoy

Masacre de Carmen de Patagones: qué pasó con “Junior” y cuál es su vida hoy

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Un tiroteo al sur de la Capital dejó a un hombre al borde de la muerte

Un tiroteo al sur de la Capital dejó a un hombre al borde de la muerte

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Comentarios