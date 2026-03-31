A más de 20 años, el caso “Pantriste”: quién era Javier Romero y qué fue de su vida

La reciente conmoción por un nuevo episodio de violencia escolar en San Cristóbal reactivó recuerdos que parecían lejanos, pero que siguen latentes en la memoria colectiva. Entre ellos, uno de los casos más impactantes de la historia argentina: el de Javier Romero, conocido como “Pantriste”, el joven que a comienzos del 2000 protagonizó un ataque armado en una escuela de Rafael Calzada. Más de dos décadas después, la pregunta persiste: qué fue de su vida tras aquel hecho que marcó a toda una generación.