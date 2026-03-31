Qué dijo la familia de Ian tras el crimen en la escuela y por qué su mensaje impacta en todo el país

El crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal sigue generando conmoción y preguntas que exceden lo estrictamente policial. Mientras la investigación judicial avanza para reconstruir lo sucedido, una voz surgida desde el entorno familiar de la víctima logró instalar otro eje de discusión: el estado de la salud mental en adolescentes y las señales que, muchas veces, pasan desapercibidas.