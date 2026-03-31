Qué esperar del cierre de marzo: la energía que gobernará a los signos del horóscopo chino, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la gran referente del zodíaco chino en el mundo hispano, no perdió tiempo en rodeos al advertir en sus predicciones que la vibración del Caballo de Fuego es una que no espera. Poco importan los cierres o los finales de ciclo; el galope es constante e incluso se acelera hacia los extremos. Basándose en la astrología milenaria, la pitonisa advirtió que para seguir el trote de este equino es fundamental tener una cabeza enfocada y mantener los pies estables.
Acompañar el ritmo del animal de fuego requiere ser consciente de cada paso. Squirru advirtió que, en el cierre de marzo, el influjo solicita pasos precisos pero sin estancarse. Hay que seguir avanzando, pero siempre sobre suelo sólido. De acuerdo con el sistema de las Nueve Estrellas, en este último día de marzo, la corriente corresponde al número dos, que refiere a la Tierra. Se trata de una sintonía que invita a la nutrición, la receptividad y el servicio.
Choques entre los signos y los beneficiados de hoy
La advertencia de Squirru se centra en los choques que hoy ocurrirán. Cada regente tiene su opuesto en la rueda zodiacal y, en el día del Dragón, el enfrentamiento astral es con el Perro. Ambos símbolos, situados frente a frente e incompatibles, vivirán un cierre muy distinto. Los nacidos bajo el nativo del canino deberán tener cuidado, ya que este martes podría ser uno de obstáculos, cansancio y malentendidos. Se recomienda no tomar decisiones impulsivas.
Squirru señala quiénes, en cambio, sacarán beneficios de este día. La Rata y el Mono comparten la misma naturaleza que el Dragón; son sus mejores aliados. Mientras que la Serpiente, el Gallo y el Chancho son diferentes pero se protegen entre sí, y su fuerza fluye sin fricciones con la vibración de la Madera Yang del día.
Qué evitar durante el último día de marzo
El pulso del universo nos ordena tranquilidad y, sobre todo, seguridad. Squirru advirtió que “vamos a estar todos desbocados” frente al ímpetu del Caballo que no cesa. Las pulsaciones piden bajar a tierra, limpiar nuestro espacio y ser solidarios. Es el recordatorio de que, antes de correr, hay que tener una base maciza.
En el caso de los grupos en situación de choque, el cosmos pide una pausa. La confrontación no es una maldición, sino una señal de "pare" para evitar accidentes o discusiones innecesarias. Para los que están en “concordia”, es un tiempo de aprovechar y avanzar en los proyectos que estaban frenados. Squirru señala acciones específicas que se deben evitar, como instalar puertas. En la metafísica china, hay jornadas para abrir caminos y otras para resguardarse. Hoy es para el autocuidado y el servicio.