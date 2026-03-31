Qué esperar del cierre de marzo: la energía que gobernará a los signos del horóscopo chino, según Ludovica Squirru

En el caso de los grupos en situación de choque, el cosmos pide una pausa. La confrontación no es una maldición, sino una señal de "pare" para evitar accidentes o discusiones innecesarias. Para los que están en “concordia”, es un tiempo de aprovechar y avanzar en los proyectos que estaban frenados. Squirru señala acciones específicas que se deben evitar, como instalar puertas. En la metafísica china, hay jornadas para abrir caminos y otras para resguardarse. Hoy es para el autocuidado y el servicio.