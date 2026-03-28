Cambios profundos en el horóscopo chino: qué signos se transformarán este fin de semana, según Ludovica Squirru

La cuenta atrás ya comienza y así, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos inaugurando el cuarto mes del año. Pero antes de poner las expectativas y el foco en el nuevo ciclo que está a punto de comenzar, no debemos descuidar lo que aún ocurre hoy. El horóscopo chino, divulgado por la reconocida astróloga Ludovica Squirru, señala que las energías serán en esta jornada de cautela, aunque el cambio estará latente. En este momento deberemos ser más cuidadosos con lo que hacemos y lo que dejamos de hacer.