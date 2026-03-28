Cambios profundos en el horóscopo chino: qué signos se transformarán este fin de semana, según Ludovica Squirru

La cuenta atrás ya comienza y así, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos inaugurando el cuarto mes del año. Pero antes de poner las expectativas y el foco en el nuevo ciclo que está a punto de comenzar, no debemos descuidar lo que aún ocurre hoy. El horóscopo chino, divulgado por la reconocida astróloga Ludovica Squirru, señala que las energías serán en esta jornada de cautela, aunque el cambio estará latente. En este momento deberemos ser más cuidadosos con lo que hacemos y lo que dejamos de hacer.
La gran referente del horóscopo chino en el mundo hispano compartió su informe sobre la agenda astrológica actual, detallando que el clima espiritual del día tendrá como una sensación amplia la estabilidad y la firmeza. En este fin de semana que comienza, el Ki —es decir, la vibración vital que fluye en el universo— representa el número ocho, la Estrella de Montaña. Este valor refiere a que el movimiento sucede, aunque no de una manera abrupta. Es este coloso, sólido y persistente.
El Ki ocho en el sistema de las Nueve Estrellas, una rama del Feng Shui y la astrología oriental, es una fuerza que invita a la introspección y a poner orden. Es momento de calma porque la transformación llega en este día, quizás no de manera radical, pero sí que va desde las raíces. De forma certera, el cambio más profundo ocurre en estos tiempos.
Quiénes deben tener cuidado en este día
Mientras que cada signo deberá ser más cuidadoso en la fecha del Búfalo. Este regente coincide con la vibración de la jornada. De acuerdo con la organización circular del zodíaco chino, la Cabra es un opuesto natural, ya que se encuentra frente a este símbolo y sus energías opuestas “chocan”. Esta contrariedad no es necesariamente mala, pero indica tensión. Si sos Cabra, en este fin de semana podrías sentirte más irritable, cansado o con obstáculos. Es un día para "ir con pies de plomo" y evitar discusiones importantes. La energía del Búfalo puede sentirse pesada o restrictiva para su naturaleza libre y creativa.
Recomendaciones para los signos afines
La situación de la Serpiente, el Gallo y el Búfalo es diferente. Estos signos que “se llevan bien” vibran en la misma frecuencia que el Buey. Así tienen el viento a su favor, por lo que la recomendación de Squirru es seguir la guía de actividades más idóneas. Aproveche estas “concordias" para cerrar tratos o iniciar ese viaje que tienes en mente.
El cielo está abierto para los afectos (casarse, orar) y los cambios de hogar, pero se recomienda cautela en los negocios financieros rápidos. Es un día para construir, no para especular. Además, con la energía de la montaña, firme y perseverante, será un momento ideal para planes a largo plazo y para "plantar bandera" en tus proyectos.