Horóscopo chino: lo que necesita cada signo en el comienzo de abril, según Ludovica Squirru

El Caballo de Fuego nos obliga a estar atentos. El galope de este equino puede volverse demasiado avasallador si no le seguimos el ritmo. Así fue que Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y gran referente en materia del zodíaco chino, señaló que el nuevo mes que llega no admite distracciones, y que en cuanto podamos adaptarnos a los movimientos del cosmos, seremos capaces de domar un tiempo más demandante.
El comienzo de abril se presenta como un “mes del examen”. Pone a prueba a los signos del zodíaco para obligarles a crecer. Este periodo no dará tregua a quienes elijan quedarse en su zona de confort. Será fundamental tomar las riendas y acomodarse a los nuevos tiempos que se acercan, ya que un descuido puede convertir una oportunidad de expansión en una seria caída.
La decisiones que debe tomar cada signo en el comienzo de abril
La Rata
Para la Rata, en el mes de abril el aviso viene desde lo financiero y económico. Todo parece una provocación, pero este signo deberá ser cuidadoso con sus recursos. La recomendación es sencilla aunque puede ser difícil de aplicar: esperar, observar más que actuar. La clave está en la astucia silenciosa de este nativo.
El Búfalo
El Búfalo necesita dejar de cargarse. Es momento de delegar tareas y soltar el control de lo que a veces escapa a sus manos para evitar problemas de salud por estrés.
El Tigre
El Tigre es un signo que simplemente debe disfrutar de las vibraciones de este tiempo. Abril le regala claridad mental para cerrar negocios o proyectos que venían postergados desde el inicio del año.
El Conejo
Para el Conejo, las turbulencias se harán agotadoras. Su percepción del ritmo vertiginoso de abril le hará sentir cansado si no busca refugio en el hogar y si no es precavido con sus decisiones financieras.
El Dragón
El Dragón se mostrará en su mayor esplendor, pero eso le obliga a mantener resguardos. Su ego puede convertirse en su enemigo y generar roces innecesarios con figuras de autoridad.
La Serpiente
La Serpiente simplemente deberá aprovechar las invitaciones a la reflexión que este tiempo le propone. Es momento de calma, de sanación espiritual y de salir del ruido mediático.
El Caballo
El Caballo se encuentra en su propio terreno, lo que representa un arma de doble filo. El exceso de entusiasmo podría derivar en un agotamiento extremo en este periodo. La consigna para este signo es "bajar un cambio" y vigilar la salud física antes de que el cuerpo pase factura.
La Cabra
La Cabra transita este período con una sintonía especial. Se siente cómoda bajo la calidez del Caballo, lo que convierte a abril en un mes ideal para los encuentros afectivos profundos. Es un tiempo de reconciliaciones familiares y de sanar vínculos que el momento cotidiano había desgastado.
El Mono
Para el Mono, la recomendación principal es la claridad. Abril puede presentar escenarios confusos si intenta "jugar a varias puntas" o mantener estrategias ambiguas. La transparencia será su mejor escudo para evitar malentendidos legales o complicaciones en el ámbito laboral que podrían empañar su progreso.
El Gallo
El Gallo, fiel a su estructura, enfrentará un mes de desafíos que pondrán a prueba su temple. Deberá aprender, quizás a la fuerza, a ser flexible. Los planes pueden cambiar de un momento a otro y el secreto del éxito residirá en entender que un volantazo a tiempo no significa un fracaso, sino una adaptación necesaria al cosmos.
El Perro
El Perro llega a este tramo del año con una cuota extra de protección estelar. Es un momento inmejorable para volcarse hacia actividades solidarias o proyectos grupales. Esas acciones no solo nutrirán su idealismo natural, sino que le devolverán una sensación de propósito renovada frente a la exigencia del entorno.
El Chancho
Finalmente, el Chancho sentirá las emociones a flor de piel. Al ser un signo de gran sensibilidad, deberá ser sumamente selectivo con su entorno. Evitar ambientes tóxicos y rodearse de personas positivas será vital para no permitir que las vibraciones ajenas drenen su energía.