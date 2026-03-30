Horóscopo chino: lo que necesita cada signo en el comienzo de abril, según Ludovica Squirru

El comienzo de abril se presenta como un “mes del examen”. Pone a prueba a los signos del zodíaco para obligarles a crecer. Este periodo no dará tregua a quienes elijan quedarse en su zona de confort. Será fundamental tomar las riendas y acomodarse a los nuevos tiempos que se acercan, ya que un descuido puede convertir una oportunidad de expansión en una seria caída.