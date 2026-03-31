El tiempo en Tucumán: el calor no aflojará y podría llover durante la tarde

El calor y la humedad volverán a ser determinantes en el estado del tiempo de Tucumán y, de acuerdo con el pronóstico, para hoy se espera una mañana soleada y una tarde agobiante, que podría terminar con algunas tormentas aisladas en el sur y en algunas zonas de la capital. La máxima rondaría los 33 °C mientras que la sensación térmica llegaría a los 37 °C.