El tiempo en Tucumán: el calor no aflojará y podría llover durante la tarde

El calor y la humedad volverán a ser determinantes en el estado del tiempo de Tucumán y, de acuerdo con el pronóstico, para hoy se espera una mañana soleada y una tarde agobiante, que podría terminar con algunas tormentas aisladas en el sur y en algunas zonas de la capital. La máxima rondaría los 33 °C mientras que la sensación térmica llegaría a los 37 °C.
La ola de calor seguirá marcando la tendencia climática en la región y este martes comenzó con cielo despejado. La temperatura mínima registrada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue de 22 °C, mientras que la térmica rápidamente subió a los 24 °C. La humedad fue del 95% y la visibilidad de casi 10 kilómetros.
La nubosidad seguirá siendo baja al menos hasta el mediodía, mientras que la temperatura subirá abruptamente hasta los 30 °C, con una térmica de 35 °C. La humedad bajará levemente hasta el 65% y los vientos serán suaves desde el sector este.
A lo largo de la siesta la nubosidad aumentará y no se descartan algunas precipitaciones aisladas en el sudoeste de la provincia y en la zona norte de la capital. La temperatura llegará a los 33 °C y la térmica rozará los 37 °C. Los vientos serán moderados desde el sector este.
Para la noche se anuncia cielo mayormente cubierto, una temperatura media de 25 °C y una térmica de 28 °C. La humedad se elevará hasta el 90% y los vientos serán leves desde el noroeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Para el miércoles el SMN pronostica una jornada inestable, con mucha humedad y el aumento de la nubosidad. La mínima sería de 22 °C y la máxima de 31 °C, mientras que no se descarta el ingreso de un frente que provoque lluvias por la noche y la madrugada del jueves, que estaría marcado por las precipitaciones aisladas, con una máxima de 32 °C.
El calor y la inestabilidad continuarán durante el viernes y todo el fin de semana, con temperaturas que rondarán los 30 °C. A partir del lunes ingresaría un frente frío, que llevaría las máximas hasta los 19 °C.