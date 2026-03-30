Video: así fue el regreso de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano

El reality más visto de la televisión argentina volvió a sacudirse con un ingreso inesperado: Tamara Paganini, una de las figuras más emblemáticas de la primera edición de 2001, regresó este lunes a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, en una jugada que ya genera impacto dentro y fuera del programa.
La vuelta se concretó tras la salida de la participante Jenny Mavinga, lo que abrió un lugar en el juego que la producción decidió ocupar con una figura histórica. El anuncio fue realizado por el conductor Santiago del Moro, quien anticipó en redes sociales que “volvía ella” y que lo haría “por todo”, alimentando la expectativa del público durante toda la jornada.
Gran Hermano y un regreso con historia
Paganini no es una ex jugadora más. Fue subcampeona en la primera edición del reality y una de las participantes que marcó el tono del programa en sus inicios. Su paso por la casa la convirtió en una figura muy querida, pero también polémica, con una fuerte exposición mediática que impactó en su vida personal.
Su regreso se da, además, después de años de distancia con el canal, tras un conflicto judicial que se extendió por más de una década por el cobro de su premio, en el contexto del corralito de 2001.
¿Cómo fue el ingreso de Tamara Paganini a Gran Hermano?
En el video se puede ver el momento en que Paganini vuelve a cruzar la puerta de la casa, 25 años después de su primera participación. La escena estuvo cargada de tensión y expectativa, tanto para los participantes actuales como para la audiencia, que reaccionó de inmediato en redes sociales.
Según trascendió, su ingreso no será meramente simbólico: llega como jugadora activa y con la intención de influir en la dinámica del reality, en una edición especial que mezcla figuras históricas con nuevos participantes.
La noticia generó una fuerte repercusión mediática. Mientras algunos celebraron el regreso de una “histórica”, otros, como su excompañero Gastón Trezeguet, cuestionaron su vuelta con duras críticas públicas.
En redes, el tema rápidamente se volvió tendencia, impulsado por la nostalgia del público y la expectativa sobre cómo se adaptará Paganini a una casa muy distinta a la que conoció en 2001.
Una jugada clave para el rating
El ingreso de Tamara Paganini se interpreta como una apuesta fuerte de la producción para competir con el regreso de "Otro día perdido", conducido por Mario Pergolini, a eltrece. Con una figura que combina historia, polémica y experiencia, Gran Hermano vuelve a apostar por el factor sorpresa para sostener el interés del público.
La gran incógnita ahora es si su regreso logrará cambiar el rumbo del reality o si quedará como un golpe de efecto televisivo. Por lo pronto, su entrada ya reconfiguró el tablero.