Paro nacional universitario: Adiunt inicia hoy una huelga que se extenderá toda la semana

Protesta

El secretario adjunto indicó que entre las manifestaciones que están previstas para esta semana se destacan una protesta mañana a las 10 en las puertas de la obra social universitaria Asunt (Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán), ubicada en San Martín al 800. Denunció que hay numerosos inconvenientes con la cobertura médica y que hubo un crecimiento pronunciado del cobro de coseguros. “La universidad no pone un peso por la obra social”, protestó.