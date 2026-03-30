Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT

En un fallo que impacta de lleno en la agenda legislativa del oficialismo, la Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral. La decisión, tomada por el juez Raúl Horacio Ojeda a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), paraliza los puntos más sensibles de la "modernización laboral" impulsada por la gestión de Javier Milei.