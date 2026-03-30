Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT

En un fallo que impacta de lleno en la agenda legislativa del oficialismo, la Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral. La decisión, tomada por el juez Raúl Horacio Ojeda a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), paraliza los puntos más sensibles de la "modernización laboral" impulsada por la gestión de Javier Milei.
El magistrado, titular del juzgado N° 63 y con pasado como asesor del ex ministro Carlos Tomada, argumentó que la ejecución inmediata de la norma podría generar "daños irreparables" y una grave "inseguridad jurídica" antes de que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la ley.
Entre los puntos suspendidos destacaron la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) -que modificaban el sistema de indemnizaciones-, las restricciones al derecho a huelga y la derogación de la Ley de Teletrabajo.
Según la demanda de la central obrera, la reforma vulneraba derechos constitucionales fundamentales como el principio de progresividad y la libertad sindical. Aunque el Gobierno tiene la posibilidad de apelar, el fallo representa un triunfo político y legal estratégico para el triunvirato de mando de la CGT.